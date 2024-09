Alemanha parou de aprovar exportação de armas de guerra para Israel, segundo fonte

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - A Alemanha suspendeu novas exportações de armas de guerra para Israel enquanto lida com contestações legais, de acordo com uma análise de dados da Reuters e uma fonte próxima ao Ministério da Economia alemão.

Uma fonte próxima ao ministério citou uma autoridade graduada do governo dizendo que o trabalho de aprovação de licenças de exportação de armas para Israel havia sido interrompido devido à pressão legal e política de processos judiciais que argumentam que essas exportações da Alemanha violam a lei humanitária.

O Ministério da Economia disse nesta quinta-feira que não há uma proibição de exportação de armas para Israel e que não haveria uma, com decisões tomadas caso a caso após uma análise cuidadosa, acrescentando que o direito internacional, a política externa e de segurança são fatores-chave em suas avaliações.

"Não há boicote alemão à exportação de armas contra Israel", disse um porta-voz do governo na quarta-feira, c.

No ano passado, a Alemanha aprovou exportações de armas para Israel no valor de 326,5 milhões de euros, incluindo equipamentos militares e armas de guerra, um aumento de 10 vezes em relação a 2022, de acordo com dados do Ministério da Economia, que aprova as licenças de exportação.

No entanto, as aprovações caíram neste ano, com apenas 14,5 milhões de euros concedidos de janeiro a 21 de agosto, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Economia em resposta a uma pergunta parlamentar.

Desse total, a categoria de armas de guerra foi responsável por apenas 32.449 euros.

(Reportagem de Riham Alkousaa, em Berlin; Reportagem adicional de Mike Stone, em Washington)