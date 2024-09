Alemanha estuda como pode ajudar a Volkswagen, diz ministro da Economia

FRANKFURT (Reuters) - O governo da Alemanha está considerando formas de apoiar a Volkswagen, disse nesta quinta-feira o ministro da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck, quando perguntado sobre a ameaça de corte de empregos na maior montadora do país.

Neste mês, a Volkswagen afirmou que precisaria cortar despesas de forma significativa na Alemanha, citando altos custos, baixa produtividade e uma grande concorrência.

“A VW é de importância central para a Alemanha”, afirmou Habeck. Na sexta-feira, o ministro vai visitar uma fábrica da montadora na cidade de Emden.

Habeck não quis comentar sobre uma reportagem da revista "Manager Magazin" afirmando que pessoas dentro da companhia reconhecem que a força de trabalho do grupo na Alemanha teria que cair em 30 mil funcionários no médio prazo, o que seria cerca de 10% dos colaboradores da empresa do país. A publicação não citou fontes.

O número, que foi citado com frequência no passado a respeito de potenciais cortes da Volkswagen na Alemanha, “não possui base alguma e é simplesmente sem nexo”, afirmou um porta-voz do sindicato de trabalhadores da companhia.

Gestores e sindicatos vão iniciar negociações na próxima semana para substituir os antigos acordos salariais que a Volkswagen cancelou neste mês, juntamente com ameaças de fechamento de fábricas na Alemanha pela primeira vez na história.

(Reportagem de Emma-Victoria Farr)