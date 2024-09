Afrouxamento monetário do BCE pode acelerar nos próximos meses, diz Panetta

ROMA (Reuters) - O presidente do banco central da Itália, Fabio Panetta, disse nesta quinta-feira que o ciclo de afrouxamento monetário do Banco Central Europeu pode acelerar nos próximos meses.

A redução da taxa de juros pode "acelerar nos próximos meses devido aos sinais de fraqueza da economia da zona do euro e dado o recente corte do Federal Reserve", disse Panetta, que também é membro do Conselho do BCE, segundo a agência de notícias Radiocor, durante um evento na cidade de Catania, no sul do país.

(Por Sara Rossi)