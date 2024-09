Tendência é de bandeira amarela ou vermelha até o fim do ano, diz diretor-geral da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta quarta-feira, 18, que a tendência é de permanência da bandeira tarifária vermelha ou acionamento da bandeira amarela até o fim do ano. Para ele, o País está entrando em um momento de maior "estresse" para o sistema elétrico.

"A estimativa não fizemos ainda, mas há grande tendência de que permaneça entre amarela e vermelho até o final do ano", declarou, em conversa com jornalistas em evento da Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE).

Por outro lado, ele avaliou que a situação atual para o sistema elétrico é mais confortável em relação a 2021, quando os reservatórios ficaram abaixo de 30%. Hoje, estão em cerca de 50%.

O Ministério de Minas e Energia (MME) estuda uma série de medidas para fazer frente ao impacto do período seco no fornecimento de energia no País. Uma delas é o retorno do horário de verão. Sobre esse tema, Sandoval disse que a Aneel não recebeu, ainda, nenhuma solicitação de avaliação técnica.