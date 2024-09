Stellantis inicia produção do Citroën Basalt em Porto Real

PORTO REAL, 18 SET (ANSA) - A Stellantis iniciou nesta quarta-feira (18) a produção do Citroën Basalt no polo automotivo de Porto Real, fábrica que receberá investimentos de R$ 3 bilhões entre 2025 e 2030, maior aporte dos últimos anos na região sul do estado do Rio de Janeiro.

O Basalt, que surfa em uma nova tendência do mercado brasileiro, a dos SUVs cupê, foi desenvolvido na América do Sul e chega para completar a família de carros compactos C-Cubed da marca francesa, ao lado do C3 e do Novo Aircross.

"É a cereja do bolo", disse à ANSA o vice-presidente da Citroën para a América do Sul, Felipe Daemon.

"E, sem dúvidas, nos próximos anos vamos ter muitas novidades interessantes, soluções que vão deixar o line-up de produtos ainda mais adaptado e pronto para atender à necessidade do mercado não só do Brasil, como da região como um todo", acrescentou.

Os R$ 3 bilhões prometidos pela Stellantis para Porto Real fazem parte do ciclo de investimentos de R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030, maior aporte da história da indústria automotiva na América do Sul. A esse valor se somam cerca de R$ 2 bilhões que serão alocados na Argentina no mesmo período.

Em Porto Real, os recursos serão usados para desenvolver e produzir novos veículos, bem como para modernizar instalações, sistemas e equipamentos na fábrica, que, segundo Daemon, está em um "patamar diferente" em relação aos anos anteriores, mas "tem muito potencial para crescer ainda mais", de olho nas exportações.

"Tudo que a gente faz aqui é muito focado em soluções regionais, e os investimentos que a Stellantis traz vão colocando a Citroën em outro patamar, então vem muita coisa boa por aí", prometeu o executivo.

Já o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano, destacou que os investimentos em Porto Real reforçam o caráter "multimarcas da fábrica". "Planejamos ampliar a produção, gerar empregos e reforçar a cadeia automotiva no desenvolvimento e localização de tecnologias que acelerem a descarbonização da mobilidade", ressaltou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.