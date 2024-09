Soldado israelense com cidadania italiana morre na Faixa de Gaza

TEL AVIV, 18 SET (ANSA) - Um soldado israelense de 23 anos com cidadania italiana foi morto na última terça-feira (17), junto com outros três militares, durante os combates na guerra na Faixa de Gaza, informou a Comunidade Judaica Italiana nesta quarta (18).

Trata-se do capitão Daniel Maimon Toaff, vice-comandante da Brigada Givati, que era bisneto do falecido Elio Toaff, rabino-chefe de Roma por meio século, cuja morte ocorreu em 2015 aos 99 anos.

Segundo a embaixada italiana em Israel, Toaff era cidadão italiano e faleceu junto com três sargentos em Tel al-Sultan, no sul do enclave palestino, após a detonação de um dispositivo explosivo que estava escondido.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), as outras vítimas foram identificadas como Agam Naim, 20 anos, Amit Bakri e Dotan Shimon, ambos de 21.

Naim era uma paramédica do Kibutz Mishmarot e tornou-se a primeira mulher soldado a ser morta na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. (ANSA).

