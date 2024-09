O que Senna e Hang têm a ver com arranha-céu de R$ 3 bilhões e 500 m em SC?

A FG Empreendimentos anunciou a construção do Senna Tower, que deverá estar entre os maiores empreendimentos residenciais do planeta, com 500 metros de altura — cerca de 13 vezes o Cristo Redentor.

O edifício simboliza a incursão da Marca Senna no mercado imobiliário e será construído com investimentos da FG em parceria com a Família Hang, de Luciano Hang, dono da Havan. O investimento é de aproximadamente R$ 3 bilhões.

O que aconteceu

Anteriormente o projeto foi anunciado sob o nome de Triumph Tower Imagem: Divulgação/FG Empreendimentos

O Senna Tower recebeu a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança, a Licença de Implantação Ambiental e a aprovação na prefeitura municipal de Balneário Camboriú para ser construído, segundo a construtora FG Empreendimentos.

Anteriormente, a FG Empreendimentos havia anunciado o projeto sob o nome de Triumph Tower. A FG Empreendimentos e a Marca Senna decidiram manter sigilo sobre o projeto até que obtivessem as licenças dos órgãos competentes, segundo a própria construtora. "Essa decisão foi tomada para proteger e manter os ritos legais e habituais de aprovação", informou a empresa.

O Senna Tower será erguido em um terreno adquirido em parceria com o empresário Luciano Hang e a FG Empreendimentos.

A Havan é parceira de negócios da FG há mais de 20 anos e, no Senna Tower, é sócia com 50% de participação em todas as etapas da construção e das decisões, assim como ocorreu com o One Tower, inaugurado em 2022.

O edifício ainda traz mais marcas da família Senna: ele é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. Entre as obras dela está um busto de Ayrton Senna que foi instalado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O projeto é inspirado na trajetória do próprio Ayrton Senna. "A torre tem esta forma arquitetônica justamente para simbolizar essa trajetória heroica de superação em direção aos nossos ideais e a manifestação do nosso potencial profundo", disse Lalalli Senna. Ela ainda contou que está trabalhando há 5 anos "para desenvolver a verdadeira 'essência Senna' em empreendimentos".

Atualmente, a construção que detém o posto de maior prédio residencial do mundo é o Steinway Tower (ou 111 West 57th Street), em Nova York, com 435,3 metros.

Há ainda mais dois projetos residenciais previstos para os próximos anos em Dubai, cujos tamanhos são de 517 e 595 metros, segundo o Skyscaper Center, site que coleta base de dados sobre prédios no mundo. O Senna Tower despontaria como o terceiro maior do mundo, considerando os projetos dos Emirados Árabes.

Além das áreas residenciais, o edifício também terá áreas de entretenimento, lazer, gastronomia abertas ao público e um espaço imersivo sobre Ayrton Senna.

As unidades privativas são compostas por mansões suspensas de 420 a 563 m², apartamentos de até 400 m², coberturas duplex de 600 m² e mega coberturas triplex de 903 m².

O lançamento do Senna Tower está previsto para o último trimestre de 2024.

Lançamento está previsto para o último trimestre de 2024 Imagem: Divulgação/FG Empreendimentos

*Com informações da Agência Estado