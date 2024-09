Rosácea: como lidar com a vermelhidão no rosto e quais os gatilhos de piora

Caracterizada por uma vermelhidão excessiva no rosto, a rosácea é uma doença de pele crônica que atinge principalmente a região centrofacial, mas também pode acometer outras partes do corpo e ocorre em 1,5% a 10% da população, de acordo com dados da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

Ainda não há um consenso sobre as causas da rosácea. O que se sabe é que o problema é mais comum entre pessoas de pele branca, principalmente mulheres, e acima dos 30 anos. A genética familiar também tem influência no aparecimento da doença, bem como a proliferação desordenada de bactérias presentes naturalmente na microbiota da pele.

Principais sintomas

Imagem: JANET DOYLE

A rosácea é caracterizada pela dilatação excessiva dos vasos da pele, uma alteração vascular que resulta na característica vermelhidão na face — chamado pelos médicos de eritema. De acordo com a dermatologista Clivia Oliveira Carneiro, médica da SBD, o eritema costuma acometer principalmente a região nasal e as bochechas, poupando a área ao redor dos olhos. "Mas o problema pode surgir também no pescoço, nas orelhas e na região torácica", afirma.

Além da vermelhidão, a sensação de queimação e ardência e vasos da pele visíveis também são sintomas comuns. O quadro pode evoluir e vir acompanhado de lesões semelhantes à acne (as pápulas e pústulas).

A forma mais grave da doença é chamada de fimatosa, quando há inchaço e a pele se torna mais espessa. Isso pode provocar um aumento exagerado, especialmente do nariz, formando o que os médicos chamam de rinofima.

Gatilhos

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Os sintomas de vermelhidão e ardência costumam piorar com determinados gatilhos como:

Calor

Estresse

Álcool

Alimentos picantes

Queijo

Cafeína

Bebidas quentes

Mudanças bruscas de temperatura

Atividades físicas

Uso de cosméticos inapropriados para esse tipo de pele (como ácidos muito fortes)

Existe tratamento?

Durante a crise, quando a vermelhidão e o ardor são intensos, o mais importante é tentar diminuir a temperatura da pele para aliviar a sensação de ardência. Vale, por exemplo, colocar o hidratante de uso diário e até a garrafinha de água termal na geladeira antes de aplicar sobre a pele.

Outra possibilidade é fazer um chá de camomila, que tem propriedades anti-inflamatórias, e utilizar os saquinhos para fazer compressas geladas no rosto.

No consultório, alguns tratamentos podem ser feitos para controlar a doença e melhorar o aspecto da pele. "Se a manifestação for apenas a vermelhidão, o uso de hidratantes específicos e aplicação de laser são os procedimentos mais recomendados", explica Ortolan.

No caso de quem sofre com pústulas, o médico pode recomendar o uso de antibióticos via oral ou de uso tópico para reduzir a inflamação no local.

Importante: não é recomendado o uso de cremes com corticoide. "A pele pode até apresentar melhora em um primeiro momento, mas o uso contínuo costuma agravar a doença", diz a dermatologista.

*Com informações de reportagem publicada em 16/03/2022 e 11/02/2020