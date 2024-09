Testei a bomba de ar Xiaomi e nunca mais vou encher pneu do carro no posto

Eu sei que pneus murchos podem gerar uma série de problemas, como aumento no consumo de combustível e risco de danos nas rodas. Mas confesso que não gosto de ter que ir ao posto para calibrar os do meu carro.

Por isso tive uma grata surpresa com a praticidade do compressor de ar da Xiaomi. Ele serve para encher pneus de carros, motos e bicicletas, além de bolas. A vantagem é que o aparelho é pequeno (cabe tranquilamente no porta-luvas) e fácil de transportar. Confira abaixo os detalhes dos nossos testes.

O que gostei

Funcional. Enche pneus e bolas sem esforço. Basta encaixar a ponta da mangueira de ar no pino do pneu ou da bola, apertar o botão e o compressor de ar faz todo o resto sozinho. No caso de bolas e bicicletas, o enchimento pode levar menos de um minuto. Já carros e motos podem demorar um pouco mais. Além disso, ao encaixar a mangueira, a calibragem atual é exibida na telinha do aparelho.

Programável. O aparelho vem com alguns valores de calibragem de referência para carros, motos, bicicletas e bolas. No entanto, é importante checar a calibragem correta e ajustar no compressor, usando os botões de "+" ou "-".

Interrupção automática. Ao atingir a calibragem programada, o compressor para automaticamente de encher. Também é possível interromper manualmente o enchimento pressionando o mesmo botão que iniciou o processo.

Pequeno e leve. Ele mede cerca de 12,5 cm e pesa em torno de 500 g. Cabe tranquilamente no porta-luvas, no baú da moto e até na mochila.

Adaptadores de bico. O compressor vem com dois adaptadores: um que parece uma agulha, para encher bolas, e outro que é um bico menor, para alguns tipos de pneus de bike.

Compressor de ar Xiaomi: acessórios incluem cabo de carregamento e dois adaptadores de bico Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Lanterna. Caso esteja em um ambiente com pouca iluminação, basta ligar o LED que há na parte de cima para que consiga enxergar melhor.

Bateria de boa duração. O fabricante diz que a bateria dura cerca de 30 minutos. É tempo suficiente para calibrar os quatro pneus do carro, mais o estepe. O carregamento é via cabo USB (incluso com o aparelho), então dá para recarregar no painel do carro ou no acendedor de cigarro (neste caso, é necessário um adaptador vendido separadamente).

Pontos de atenção

Barulhento. Ao ligá-lo pela primeira vez, você pode se assustar com o barulho. Segundo o manual do produto, o ruído emitido fica entre 75 e 80 decibéis. Então, o ideal é usar o aparelho em áreas mais abertas e se afastar um pouco enquanto ele estiver em uso.

Mangueira esquenta bastante. É preciso ter cuidado para não queimar as mãos. Se ela estiver muito quente, a recomendação é esperar alguns minutos antes de desconectá-la.

Medida de calibragem diferente. Ao selecionar a calibragem de referência para carros ou motos, a medida que aparece é em BAR, unidade que é mais utilizada na Europa. Isso não chega a ser um grande problema, pois é possível mudar para a medida em PSI (libras por polegada quadrada), que é o padrão dos pneus no Brasil.

Demora para encher pneu completamente vazio. Esvaziei quase o pneu todo do meu carro e o compressor levou cerca de 15 minutos para enchê-lo totalmente. É difícil um pneu esvaziar completamente sem estar furado, então esse também não chega a ser um grande problema —mas quem avisa amigo é.

O que mudou para mim?

Calibrando pneua do carro com o compressor de ar Xiaomi Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Gostei muito da eficiencia do compressor de ar da Xiaomi. Não tenho muito o hábito de checar a calibragem dos pneus e realmente não gosto de enchê-los no posto porque os calibradores desses locais são bem sujos.

Poder fazer o processo todo na garagem da minha casa me proporcionou muito mais conforto e segurança, pois passei a calibrá-los com mais frequência agora.

Para quem eu indico o produto

Indico esse compressor de ar para quem, assim como eu, não gosta de calibrar os pneus no posto.

Para quem usa bike o produto é mais vantajoso ainda, pois você não precisará ir para um lugar específico apenas para encher os pneus, nem fazer força usando uma bomba manual.

