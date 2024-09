Quem é o bilionário em que Marinha aposta para se 'salvar' de crise

O bilionário Flávio Augusto da Silva, empresário, empreendedor, escritor, influenciador e fundador da Wiser Educação, foi nomeado embaixador pela Marinha do Brasil. Uma de suas missões é ajudar a reverter a crise financeira que ameaça suas operações.

O que aconteceu

A Marinha do Brasil enfrenta uma das piores crises financeiras de sua história. A Força Naval dispõe de apenas 45 milhões de litros de combustível, abaixo do mínimo necessário de 52 milhões, e tem um déficit de R$ 88,3 milhões para a compra de munição em 2024, segundo o Estadão.

Nos últimos dois anos, o almirante Marcos Sampaio Olsen tem buscado soluções para esse cenário crítico. A Marinha vem alertando o governo e a sociedade sobre a precariedade de seus recursos, sem obter a atenção necessária. Como alternativa, decidiu recorrer ao apoio do bilionário Flávio Augusto da Silva, ainda de acordo com o jornal.

Silva foi nomeado Embaixador de Comunicação Estratégica da Marinha para mobilizar a opinião pública. Seu papel é engajar a sociedade e buscar apoio para garantir a previsibilidade dos investimentos por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que destina 2% do PIB à Defesa.

A trajetória de Flávio Augusto

O empresário construiu sua fortuna partindo do zero, tornando-se um dos maiores empreendedores do Brasil. Nascido na periferia do Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira aos 19 anos, vendendo cursos de inglês por telefone em um orelhão. Aos 23 anos, fundou a escola de inglês Wise Up, com um empréstimo de R$ 20 mil.

O sucesso da Wise Up foi tão grande que, em 2013, ele vendeu a empresa por R$ 877 milhões. Dois anos depois, ele recomprou a escola por R$ 398 milhões, devido a uma crise no Grupo Abril. Em seguida, ele criou a holding Wiser Educação, que faturou R$ 501 milhões em 2022, segundo a Forbes.

Além do setor educacional, Silva investiu no esporte ao adquirir o time de futebol Orlando City. Em 2013, ele comprou o time da terceira divisão dos Estados Unidos por R$ 264 milhões. Sob sua gestão, o Orlando City chegou à primeira divisão e foi vendido em 2021 por R$ 2 bilhões, , segundo a Forbes.

Sua influência nas redes sociais

Silva também é conhecido por seu impacto nas redes sociais, onde atinge milhões de seguidores. Em 2011, ele lançou o projeto Geração de Valor, dedicado a compartilhar lições sobre empreendedorismo. Hoje, ele conta com aproximadamente 12 milhões de seguidores nas redes, três vezes mais do que a Força Naval.

O empresário pessoalmente cria e gerencia o conteúdo que publica em suas redes, segundo o site Pixeld News. Ele acredita que interagir diretamente com seus seguidores é essencial para motivá-los a acreditar no poder do empreendedorismo. Seus conteúdos não são terceirizados, garantindo autenticidade.

Além de influenciador digital, ele é autor de livros como a trilogia "Geração de Valor" e "Ponto de Inflexão". Esses livros trazem reflexões sobre empreendedorismo e decisões importantes na vida, inspirando uma nova geração de empresários no Brasil.

Recentemente, ele vendeu uma mansão em Orlando por R$ 190 milhões, uma das transações imobiliárias mais expressivas do ano, segundo a Forbes. O imóvel foi construído em um terreno adquirido por R$ 8,6 milhões em 2015.

Além dos investimentos, Silva também fundou diversas plataformas educacionais, como Meu Sucesso e Conquer. Esses projetos, dedicados ao ensino de empreendedorismo e preparação para exames, fazem parte da holding Wiser, que ele continua expandindo.