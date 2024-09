Minério de ferro registra a maior queda diária em quase dois anos

Os preços futuros do minério de ferro registraram sua maior queda diária em quase dois anos nesta quarta-feira, pressionados pelas perspectivas de maior oferta global e pelo enfraquecimento da demanda chinesa por aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 4,12%, a 675,0 iuanes (US$ 95,13) a tonelada, marcando sua maior queda diária desde 31 de outubro de 2022. Os mercados chineses ficaram fechados na segunda e na terça-feira devido a um feriado.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuava 1,85%, a US$ 90,50 a tonelada.

Na segunda-feira, o Goldman Sachs cortou sua previsão de preço do minério de ferro para o quarto trimestre de 2024, citando o excesso de oferta no mercado, embora a demanda da China esteja se estabilizando.

"Observamos potencial suporte de preços com a reposição de estoques do feriado pré-Golden Week nas próximas duas semanas, mas o aumento contínuo nos estoques totais de minério de ferro está preparando o caminho para outra queda de preços em outubro", disseram os analistas do Goldman Sachs em nota, referindo-se ao feriado de uma semana da China no próximo mês.

O volume de minério de ferro despachado para destinos globais a partir de 19 portos e 16 empresas de mineração na Austrália e no Brasil, entre 9 e 15 de setembro, aumentou 12,3% em relação à semana anterior, atingindo uma máxima de mais de dois meses de 29 milhões de toneladas, informou a consultoria chinesa Mysteel.

Enquanto isso, a produção de aço bruto da China em agosto diminuiu pelo terceiro mês consecutivo, uma vez que as siderúrgicas enfrentam perdas decorrentes de uma queda nos preços do aço, mostraram dados divulgados no sábado.

Os preços dos imóveis vêm caindo ainda mais, já que as vendas de terrenos permanecem em mínimos sazonais de vários anos, deixando pouco espaço para a recuperação da demanda por aço, disseram analistas do ANZ.