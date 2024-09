Meta vai comprar créditos de carbono do BTG

SÃO PAULO (Reuters) - A Meta vai comprar até 3,9 milhões de créditos de compensação de carbono do braço florestal do BTG Pactual, BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), até 2038, anunciaram as empresas nesta quarta-feira.

As companhias não revelaram o valor do investimento. O preço médio das compensações de carbono florestal na semana passada foi de 4,22 dólares por crédito, de acordo com o provedor de dados Allied Offsets. Com base nesse preço, o negócio poderia ser avaliado em até 16 milhões de dólares.

A Meta vai comprar 1,3 milhão de créditos de carbono, com opções de compra de mais 2,6 milhões de créditos.

Os créditos foram gerados por projetos de restauração florestal do BTG Pactual TIG na América Latina, onde foram plantadas mais de 7 milhões de mudas, afirmaram as empresas.

Em junho, a TIG anunciou a venda de 8 milhões de créditos de carbono para a Microsoft, na maior transação de tais créditos em todo o mundo.

Os acordos da Microsoft e da Meta foram firmados apesar da demanda por compensações ter se estagnado no ano passado. Empresas como Nestlé e Gucci reduziram suas compras de créditos em meio a dúvidas generalizadas de que eles possam servir para reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa.

(Por Andre Romani)