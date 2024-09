Lina Bo Bardi será homenageada em Gênova

GÊNOVA, 18 SET (ANSA) - A arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992) será tema de um debate em Gênova, na Ligúria, norte da Itália, na próxima sexta-feira (20).

O evento "Lina Bo Bardi. Trajetórias de uma arquiteta da segunda metade do século 20" dá ênfase à sua obra através de percurso histórico, produção audiovisual e crítica. A atividade acontece no Palazzo Ducale e tem entrada gratuita.

Os temas têm como ponto de partida as pesquisas de três arquitetas italianas, Sarah Catalano, Ernesta Caviola e Carla Zollinger, que, através de diferentes perspectivas, lançam um olhar aprofundado sobre a importância de Lina na Itália rumo à arquitetura construída no Brasil, ressaltando o valor contemporâneo de sua obra e a relevância da sua escolha criativa numa profissão marcada, ainda hoje, por uma dimensão patriarcal.

Pertencente ao movimento Modernista, Lina é responsável por uma intensa produção de obras arquitetônicas de grande reconhecimento no Brasil e no mundo. Em São Paulo, além do Masp e da icônica Casa de Vidro, onde viveu com seu marido, o também arquiteto italiano Pietro Bardi, Lina também assina projetos como o Sesc Pompeia, o Museu de Arte Moderna (MAM), o Teatro Oficina, dentre outros. Nascida em Roma, a arquiteta se naturalizou brasileira em meados do século passado. (ANSA).

