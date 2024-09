Jalles Machado se reúne com grupo chinês interessado em produzir amônia em Goiás

São Paulo, 18 - A Jalles Machado confirmou, em comunicado ao mercado, que seu diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, e o diretor financeiro, Rodrigo Penna, participaram, na última quinta-feira (12), de uma reunião com representantes do Xamano Group e do governo de Goiás, em Goiânia. O grupo chinês planeja construir uma fábrica para produção de amônia líquida próxima ao parque industrial de uma das unidades da Jalles Machado em Goianésia.O encontro, com a presença do vice-governador do Estado, Daniel Vilela (MDB), teve como foco discutir possíveis investimentos da multinacional chinesa, voltados para a produção de amônia líquida utilizando tecnologia verde. A Jalles Machado foi incluída nas conversas como uma potencial consumidora da amônia líquida, que poderá ser utilizada como fertilizante em suas operações agrícolas, explicou a companhia no comunicado ao mercado.Em nota, o governo estadual afirmou que os chineses deverão utilizar o parque industrial da Jalles Machado, onde devem investir cerca de R$ 53 milhões em um projeto-piloto. A meta é produzir 2,6 mil toneladas de amônia/ano na unidade de Goianésia.