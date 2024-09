Em áudios, juízes do TJ-TO se queixam de propina parcelada, diz PF

A Polícia Federal (PF) afirma, em representação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que encontrou áudios que mostram a "insatisfação" de magistrados suspeitos de integrar um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins com pagamentos de propina feitos de forma fracionada e demorada. Os áudios foram classificados como "estarrecedores" pelos investigadores.

Operação

Os magistrados investigados são alvo da Operação Máximus, desencadeada no dia 23 de agosto. Por ordem do ministro João Otávio Noronha, do STJ, a PF cumpriu dois mandados de prisão preventiva e fez buscas em 60 endereços no Tocantins, em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Os agentes vasculharam dependências do Tribunal de Justiça do Estado.

Quando a operação foi aberta, a Corte do Tocantins informou que repassou todas as informações necessárias à PF.

As transcrições e detalhes dos áudios constam da representação que a PF levou ao STJ pela abertura da operação. Na ocasião, foi preso Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto - também investigado no inquérito. Na última sexta-feira, o STJ mandou soltar Thales Maia.

Maia Neto está afastado de suas funções. Também são alvo da investigação as desembargadoras Etelvina Maria Sampaio Felipe, presidente da Corte, e Angela Maria Ribeiro Prudente.

Nos áudios captados pela PF, em uma conversa entre Thales Maia e outro investigado, os investigadores afirmam que "percebe-se que os membros do Poder Judiciário estavam insatisfeitos com os pagamentos da suposta propina de forma fracionada, inclusive, com a demora em pagá-los". O caso em questão envolve os interesses de uma mineradora.

Anônima

O inquérito da Operação Máximus teve início com uma denúncia anônima. A PF foi a campo e relata ter achado indícios de corrupção em diversos processos - entre eles o da mineradora - com comprovantes de pagamento de suposta propina e áudios de investigados.

Segundo a corporação, as gravações "demonstram de forma clara que a organização criminosa sob suspeita atua de forma orquestrada para garantir interesses espúrios no Tribunal de Justiça do Tocantins".

O Estadão pediu manifestação dos desembargadores via assessoria de imprensa do TJ, mas a Corte não havia respondido até a noite de ontem.

Etelvina Felipe, porém, disse, em nota, que recebeu com "indignação e repúdio o indevido envolvimento" de seu nome na operação. Ela negou qualquer irregularidade. A nota diz que a desembargadora "repudia de forma veemente todas as ilações, narrativas e suposições indevidas e fantasiosas envolvendo o seu nome, com a intenção malévola de agredir sua honra e apagar sua história".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.