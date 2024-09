CTC: cerca de 400 mil hectares de canaviais foram queimados na 2ª quinzena do mês

São Paulo, 18 - O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) estima que 394.742 hectares de canaviais foram queimados no Brasil, nos incêndios ocorridos na segunda quinzena de agosto. O dado foi apresentado pela especialista em Inteligência de Mercado do CTC, Natália Calori, durante a live "Fogo nos Canaviais", promovida pela SCA Brasil.Calori explicou que as áreas de Ribeirão Preto (113 mil hectares), São Carlos (79 mil ha) e São José do Rio Preto (51 mil ha) foram as mais afetadas pelos incêndios. Fora de São Paulo, Minas Gerais foi o Estado com mais área queimada, de acordo com o CTC, com 28 mil hectares queimados.A partir da amostragem das áreas queimadas que usam variedades do CTC, a companhia estimou que 60% dos canaviais queimados eram mais envelhecidos, sendo que 40% das áreas afetadas estavam em ponto de colheita.Os incêndios se inserem em uma temporada que já vinha apresentando o maior déficit hídrico dos últimos 25 anos, destacou Calori. Ela lembrou que a safra começou com muita cana bisada (cana já plantada anteriormente e que está rebrotando agora), porém o cenário climático desafiador já se refletia em quebra de produtividade, que caiu 13,5% em agosto na comparação com igual período do ano passado.Até agosto, há quebra acumulada de 7,2% na produtividade agrícola acumulada, com os maiores recuos se concentrando nas regiões paulistas de Araçatuba e Assis.