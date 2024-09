Carros camaleões: veículos que trocam de cor estão na mira das montadoras

Esta é a newsletter Carros do Futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Carro camaleão é uma inovação que permite aos veículos mudar de cor com a mesma facilidade com que se troca de roupa. O conceito, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, pode se tornar realidade graças aos avanços na tecnologia de inteligência artificial e materiais adaptativos.

A Porsche Austrália compartilhou um vídeo nas redes sociais, que viralizou com mais de 2,3 milhões de curtidas, no qual celebra as opções de personalização disponíveis para os clientes com o lançamento do novo Macan totalmente elétrico.

O veículo capturou a atenção do público alterando sua tonalidade para combinar com as cores das roupas dos pedestres ao seu redor. Esta façanha foi possível através de uma tecnologia sofisticada que integra sensores e algoritmos de inteligência artificial para detectar e replicar cores.

Ainda assim, não se iluda, é ficção de algo que ainda está por vir. A Porsche contou com a experiência de uma agência australiana 10 Feet Tall e de um renomado estúdio de produção técnica Alt.vfx para criar as imagens de lançamento futuristas e altamente convincentes.

A equipe responsável pelo vídeo utilizou efeitos visuais e inteligência artificial para criar essa ilusão, mostrando o potencial que essa tecnologia pode ter no futuro. A verdade é que, até o momento, não existe um Porsche Macan elétrico comercialmente disponível que seja capaz de mudar de cor de forma autônoma e instantânea.

O vídeo viral, segundo a Porsche, é uma prova de conceito da tecnologia. Daniel Schmollinger, CEO e diretor administrativo da Porsche Cars Austrália, expressou seu entusiasmo pelo projeto. "Estamos sempre procurando maneiras de ultrapassar limites e explorar novas fronteiras. Queríamos criar algo único que celebrasse a chegada do novo Macan totalmente elétrico, de uma forma que fosse memorável".

De verdade, o que ocorre atualmente é que os clientes podem personalizar seus veículos. "Da costura e pintura às cores dos cintos de segurança e opções de acabamento, cada carro esportivo Porsche reflete a individualidade de seu dono", afirma Schmollinger.

A Porsche não é a única marca a explorar a ideia de carros que mudam de cor. Outros experimentos em veículos conceito exploram variações na tecnologia de mudança de cor estão sendo testados. A BMW, por exemplo, apresentou na CES de Las Vegas um protótipo capaz de alterar sua pintura para uma ampla gama de cores, permitindo que o motorista escolha a tonalidade desejada. Utiliza mecanismos elétricos que ajustam a tonalidade da pintura através de estímulos elétricos aplicados a microcápsulas contendo pigmentos variados.

Assim é o protótipo BMW i Vision Dee, que exibe uma capacidade semelhante de transformação cromática. Utilizando o mesmo tipo de tecnologia encontrada em leitores digitais, pode alternar entre 32 cores diferentes, distribuídos em 240 segmentos individuais da carroceria, possibilitando uma personalização extrema da aparência externa do carro.

Cada microcápsula contém partículas carregadas eletricamente que reagem ao estímulo elétrico, movendo-se para a superfície da cápsula e alterando a cor visível do filme. Este processo é semelhante ao funcionamento de um e-reader, onde as partículas são manipuladas para formar imagens ou texto.

A ideia de personalização não se limita à aparência externa. Hoje já é possível, assim como os fios de LED permitem a personalização da iluminação interna do veículo, a tecnologia de mudança de cor promete um nível de customização externa que reflete o estilo e o humor do motorista. No futuro, poderemos ver carros que mudam de cor para indicar o estado de ânimo do condutor ou até mesmo para se comunicar com outros veículos e pedestres.

Além da personalização estética, a tecnologia da BMW também tem potencial para melhorar a eficiência energética do veículo. Ao mudar a cor da carroceria, é possível refletir mais luz solar e reduzir a necessidade de ar condicionado, o que pode levar a uma economia de combustível ou energia elétrica. Inversamente, cores mais escuras podem absorver calor em dias frios, contribuindo para um aquecimento mais eficiente do interior do veículo.

Segundo a BMW, à medida que a tecnologia avança, é possível imaginar um futuro onde os carros se tornem verdadeiras telas em branco, capazes de mudar de cor e aparência de acordo com o gosto do proprietário. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais dessas tecnologias, o potencial é vasto.

