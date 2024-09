Botafogo e São Paulo começam a disputar vaga na semi da Libertadores

Botafogo e São Paulo começam a decidir quem avança para as semifinais da Copa Libertadores da América. O confronto, que será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (18) no estádio Nilton Santos, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Alvinegro de General Severiano chega à disputa com certo favoritismo, em especial quando se considera o momento da equipe do técnico português Artur Jorge na Série A do Campeonato Brasileiro, competição na qual aparece na condição de líder.

Além disso, o Botafogo conta com um retrospecto recente muito favorável diante do São Paulo, equipe para a qual não perder desde dezembro de 2020, oportunidade na qual foi goleado por 4 a 0. Para a partida desta quarta o técnico Artur Jorge manda a campo o que tem de melhor: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Já o São Paulo chega em um momento de certo questionamento na temporada, em especial após a desclassificação da Copa do Brasil para o Atlético-MG. Apesar da vitória fora de casa sobre o Cruzeiro na última rodada do Brasileiro, a equipe do técnico argentino Luis Zubeldía sabe que avançar na Libertadores pode trazer mais tranquilidade para o restante da temporada.

Para o confronto com o Botafogo uma mudança pode ser feita na equipe titular, a entrada de William Gomes, que marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no lugar de Luciano. Com isso o São Paulo iniciaria a partida com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e São Paulo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Flu e Atlético-MG

Também nesta quarta, mas a partir das 19h no estádio do Maracanã, Fluminense e Atlético-MG começam também a disputar uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O atual campeão da competição tenta fazer um bom placar em casa para encaminhar a classificação diante do Galo.