Xongani: 'Nunca captamos grana em banco por falta de possibilidade'

Colocar no mercado produtos com referências da cultura negra, inspirados em padrões de design de países africanos exige mais do que a habilidade de vender. É o que diz a comunicadora e uma das fundadoras do Ateliê Xongani, Ana Paula Xongani, no Divã de CNPJ.

Empreender com esse recorte da cultura negra é um processo de educação. A gente está empreendendo, mas estamos contando para o Brasil que existe racismo estrutural. Contamos para o Brasil que giramos a economia, falando para as pessoas negras que elas têm poder de compra. Não é 'só vender' Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

A sobrevivência de negócios como o Atleliê Xongani ganha equilíbrio no mercado com a força da comunicação nas redes sociais, que é capaz de construir uma comunidade forte e engajada, ultrapassando esse processo de "ensinar" que aquele tipo de empreendimento tem público e relevância.

É a nossa comunidade que salva o negócio. É ter os seguidores do Ateliê Xongani e da Ana Paula Xongani que salvam esses negócios, por vários motivos. Para venda direta, no varejo, e também no acesso aos bancos. Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

Para quem não conta com recursos próprios ou da família para colocar na rua suas ideias de negócios, procurar um empréstimo bancário é uma das soluções. Mas para Ana Ana Paula e muitos empreendedores negros é mais uma porta fechada.

Nunca captamos grana em banco porque nunca conseguimos. Não era uma falta de desejo, era uma falta de possibilidade Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

O interesse pela comunidade que o Ateliê construiu chamou a atenção de algumas instituições que pretendiam vincular a sua imagem aos valores dos negócios Xongani. A partir disso, o Ateliê teve acesso a produtos financeiros.

Os bancos começaram a se interessar pela comunicação do Ateliê Xongani, de dizer que era parceira do Ateliê. Aí conseguimos algumas coisas, algumas facilitações Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

