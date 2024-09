UOL e Folha sabatinam Danilo Balas, candidato à Prefeitura de Sorocaba

Nesta terça-feira (17), às 18h30, Danilo Balas (PL) será o primeiro entrevistado na rodada de sabatinas promovidas pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo com candidatos à Prefeitura de Sorocaba (SP).

O atual prefeito, Rodrigo Manga (Republicanos), foi convidado, mas desmarcou. Paulinho do Transporte (PT) será sabatinado na sexta (20), também às 18h30.

As sabatinas com os candidatos são remotas, com meia hora de duração, e conduzidas pela jornalista Paola Rosa, da Folha, com a participação de Marcelo Toledo, repórter do jornal, e Caíque Alencar, repórter do UOL.

Balas tem 6,9% das intenções de voto, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado no dia 29 de agosto. A corrida é liderada por Manga, que tem 72,1%.

Sabatinas Folha/UOL

