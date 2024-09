'Cabe celular, fone, batom': por que bolsa de ombro de R$ 15 faz sucesso

Para dar um up nos looks vale investir em acessórios, e uma bolsa pode ajudar a complementar o visual e ser prática para guardar eletrônicos, chaves, maquiagens e outros itens essenciais. O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo de ombro, da Lovito, que promete ser uma peça ideal para qualquer ocasião, além de fazer sucesso entre os consumidores. O produto está com desconto de 60%, custando R$ 15,31 na Shopee.

Segundo a fabricante, a bolsa possui corrente, duas cores para escolher e compartimento principal espaçoso. Confira as características desse produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz a Lovito sobre a bolsa?

Possui apenas um compartimento principal;

Com formato de meia lua;

Acompanha corrente;

Feita em 100% poliéster e com fechamento em zíper;

Disponível na cor preta e rosa;

Fabricante recomenda pano macio e úmido para limpar manchas, poeira ou sujeira.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, a bolsa de ombro tem mais de 57 mil avaliações, tendo média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram que o tamanho, qualidade do material e as cores são as principais vantagens da bolsa.

Essas bolsas são lindas, idênticas ao anúncio e com um ótimo valor! O material é bom e resistente, tem um tamanho bom pra colocar apenas o necessário, zíper veio sem defeitos e recomendo muito essas bolsas! Comprei a rosa e preta e essas cores estão lindas e o detalhe na alça é perfeito, super combina e é bem delicado. Giovanna

Superou minhas expectativas! Tamanho bom, cabe perfeitamente o celular e carteira, material de boa qualidade, cores lindas e ótimo custo benefício. Gabriele Sousa

Eu amei, estou pensando em comprar a rosa também. O preço super bom, o tamanho dela é ideal, cabe celular, fone, batom, carteira, varias coisas do jeitinho que as mulheres gostam. Taynah

A bolsa é de um feltro reforçado, é bem bonitinha, pequena, cabe o celular e algumas coisas pequenas. Comprei pra minha filha. Vamos usar pra ver se é resistente. Chegou bem rápido. Cineide

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores mostraram insatisfação com o material e tamanho do produto. Veja os comentários:

O tamanho é bom, cabe bastante coisinhas além do celular e chaves, mas o material não é sensorialmente agradável ela fica pinicando onde encosta tipo no braço ou na barriga mas é bem bonitinha, entrega chegou rápido e a embalagem estava ok. Emilly Webber

O design é lindo e o tamanho ideal para colocar celular e chaveiro, porém o material é tipo de forro de carro e a corrente é bem frágil! Jocielma

A bolsa é uma graça, mas seu tamanho é para uma criança de 7 anos. O material é frágil e a correia é bem fraca, a corrente é show e a bolsa além de minúscula, não é forrada e parece um tipo de feltro mais rígido. A bolsa rosa para uma criança fica show! Isa Albuquerque

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.