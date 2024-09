O que já sabemos sobre o novo SUV compacto da Volks; veja fotos exclusivas

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)*

A Volkswagen exibe em seu estande nas instalações do Rock in Rio, festival de música que acontece até o próximo domingo (22) no Rio de Janeiro, seu novo SUV compacto.

Com lançamento confirmado para 2025, o futuro rival de Fiat Pulse e Renault Kardian não pode ser visto completamente: o exemplar exposto no evento, do qual a VW é patrocinadora, está dentro de uma caixa perfurada e iluminada por LEDs que permite observar detalhes como as lanternas traseiras, as portas, os retrovisores externos e os faróis.

A convite da Volkswagen, a reportagem do UOL Carros esteve no estande e conseguiu fotografar o inédito utilitário esportivo em vários ângulos, que permitem ter uma boa ideia das dimensões e do visual do modelo - que será posicionado abaixo do Nivus em tamanho e preço.

Além das imagens exclusivas do SUV, que ainda não teve o nome anunciado pela fabricante, contamos a seguir o que já sabemos a respeito da novidade, com base em informações já divulgadas pela VW e a partir de informações apuradas pelo colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal.

Vale destacar que a unidade em exibição no Rock in Rio é o automóvel real e funcional e não uma reprodução em escala 1:1. Portanto, é possível dizer que o carro está praticamente pronto e não será surpresa se o respectivo lançamento acontecer já no primeiro trimestre do ano que vem.

Investimento bilionário

Novo SUV da VW está exposto em uma caixa perfurada e iluminada por LEDs nas instalações do Rock in Rio Imagem: Alessandro Reis/UOL

O novo utilitário esportivo será um dos principais lançamentos da Volkswagen dentro do atual ciclo de investimentos de R$ 16 bilhões de 2025 até 2028 no Brasil, anunciado em fevereiro passado pela companhia. O SUV compacto será um dos 16 produtos que a VW vai lançar neste período de três anos.

Sua fabricação será em Taubaté, no interior de São Paulo, ao lado do Polo Track - com o qual vai compartilhar uma série de componentes, pois os dois modelos derivam da plataforma modular MQB A0, também utilizada nos SUVs T-Cross e Nivus e no sedã Virtus.

Motor 1.0 turbo flex

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Conforme o colunista Marlos Ney Vidal, o novo modelo da VW vai ser equipado, a exemplo do T-Cross e do Nivus, com o conhecido motor 1.0 TSI turbo flex e a transmissão automática de seis marchas.

Segundo Vidal, diferentemente dos "irmãos maiores", nos quais a referida motorização rende 128 cv e 20,4 kgfm, o caçula da família de SUVs da marca alemã terá uma calibração mais mansa do mesmo propulsor, com as mesmas especificações utilizadas no Polo e no Virtus: 116 cv e 16,8 kgfm.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

A exemplo dos demais utilitários esportivos vendidos pela Volks no mercado brasileiro, a tração será sempre dianteira.

Não será supresa se a novidade vier com a calibração mais forte na versão topo de linha - as fotos que ilustram essa reportagem mostram que, ao menos na configuração mais equipada, o novo SUV terá rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus com medidas 205/55.

As imagens que obtivemos no Rio também demonstram que o futuro lançamento da VW será comercializado com freios a disco nas quatro rodas.

Dimensões

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Conforme mencionamos acima, o novo utilitário esportivo da Volkswagen será menor do que o Nivus, que mede 4,27 m de comprimento.

Como demonstram as fotos desta reportagem, a novidade traz balanço traseiro, que é a extensão da carroceria após o eixo, consideravelmente mais curto - portanto, espere um porta-malas com menos capacidade ante os 415 litros do Nivus.

Em relação à largura e à distância entre-eixos, o futuro lançamento da VW terá medidas parecidas ou até idênticas às do Nivus - respectivamente, 1,76 m e 2,57 m.

De acordo com Marlos Ney Vidal, o próximo SUV da Volks terá dimensões bem parecidas com as do Skoda Fabia, utilitário esportivo da subsidiária tcheca do Grupo Volkswagen que já foi utilizado para testar componentes do modelo brasileiro.

Como referência, o Fabia tem 4,10 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,45 m de altura - é, portanto, um pouco mais largo e mais baixo do que o Nivus, que mede 1,49 m do teto até os pneus.

Qual será o nome?

Imagem: Alessandro Reis/UOL

A Volkswagen mantém segredo a respeito do nome do seu novo SUV - já foi especulado que poderá se chamar Gol, em referência ao hatch compacto que saiu de linha em maio do ano passado.

Para criar engajamento, a Volks lançou uma campanha nas redes sociais da montadora para o público sugerir o nome do futuro modelo, com até cinco letras. Quem visitar o estande da Volkswagen no Rock in Rio também terá a chance de tentar adivinhar como o SUV será chamado.

Sabemos que a nomenclatura do utilitário esportivo compacto, que é chamado internamente de SUV A0 e Projeto VW 246, já está definida.

Segundo Vidal, no fim de 2023, a companhia alemã realizou pesquisas com potenciais clientes mostrando os nomes Hera, Therion, Tera, Copa, Teon, Copan e Taira.

Design

Imagem: Alessandro Reis/UOL

As fotos do exemplar exposto no Rio de Janeiro revelam alguns detalhes, como as rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, detalhes pretos e desenho exclusivo.

Também já contamos acima as medidas dos pneus e a presença de freios a disco nos dois eixos.

As imagens, como também uma projeção divulgada pela VW, também revelam que o SUV A0 terá faróis iluminados por LEDs e com desenho exclusivo - mas não terão o sofisticado sistema IQ Light de anti ofuscamento disponível no Taos.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Por sua vez, as luzes de condução diurna serão retilíneas, compostas por duas barras de LEDs na parte superior de cada farol.

A julgar pelo veículo exibido no Rock in Rio, o próximo utilitário da Volks a ser vendido no Brasil também não será equipado com barra iluminada na grade frontal, item de design presente no Tiguan, no Taos e, mais recentemente, no T-Cross.

Por falar na grade dianteira, ela será bipartida, exibindo uma seção mais estreita na parte superior, com o logotipo da VW ao centro, ladeado por uma barra com acabamento fosco rente ao capô.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

A parte inferior da grade é bem maior e traz acabamento na cor preta. Na base dos para-choques, dianteiro e traseiro, o carro conta com um aplique na tonalidade prata, com acabamento fosco.

Na traseira, as lanternas na horizontal lembram muito as peças utilizadas no SUV elétrico ID.4 e no novo Tiguan Europeu. Iluminadas por LEDs, são unidas por uma barra que atravessa a tampa do porta-malas e não conta com iluminação.

Ao menos nas versões mais completas, o novo SUV terá um aerofólio com acabamento preto brilhante logo acima do vidro traseiro, que é bem inclinado e dá um estilo de cupê ao utilitário esportivo - embora o teto seja mais convencional, típico de SUVs, sem aquela curvatura mais acentuada na parte traseira presente no Nivus.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Quanto ao interior, a Volks ainda não mostrou nenhuma imagem da cabine. Espere elementos como painel de instrumentos digital e central multimídia VW Play.

