Apesar do preço, Olympéa de Paco Rabanne vale a pena: 'cheirosa por horas'

Se há uma coisa em que gosto de investir, são perfumes. No entanto, quando se trata de modelos importados, o brasileiro acaba em desvantagem, principalmente devido à alta do dólar no momento. Por isso, decidi aproveitar a promoção do modelo Olympéa, da marca Paco Rabanne, pagando um bom preço.

O que mais gostei nesse perfume é que ele fixa muito bem na pele— você pode ir para diversos eventos, que vão desde um jantar até uma balada que, com certeza, vai voltar com o cheiro dele na pele ainda. Veja a seguir mais detalhes sobre essa fragrância, pontos de atenção e para quem indico:

O que eu gostei

Durabilidade. Geralmente, duas borrifadas são suficientes para que o perfume dure o dia todo. Eu uso sempre que costumo sair, como quando saio para um jantar ou eventos que vão até de madrugada. Um vez usei em um samba e suei muito, mesmo assim a fragrância segurou e eu fiquei bem cheirosa. E por entregar esse resultado com poucas borrifadas, considero que o perfume dura muito.

Fixação. Costumo aplicar em duas áreas do corpo, pescoço e pulso, e o cheiro realmente dura e não desaparece. Ele permanece por até oito horas tranquilamente, embora com um aroma mais suave após algumas horas na pele ou na roupa. Às vezes, costumo aplicar no ar e vou em direção ao perfume para pegar o que apliquei. É bem fácil e acho que não fica carregado.

Perfume Olympéa, da Paco Rabanne Imagem: Arquivo pessoal

Tamanhos variados. Tenho o frasco de 80 ml, mas já tive os de 30 ml e 50 ml. Como já usei os três tamanhos, posso dizer que ele dura meses. No frasco menor, o meu durou cerca de quatro meses. Já o de 50 ml durou aproximadamente seis meses. Em março deste ano, comprei o de 80 ml e ele está durando bem até agora—acredito que talvez acabe em um ano.

Aparência. O design do frasco é chique e elegante, remetendo aos anos 50 e fica bonito na estante. Ele até ajuda na decoração da penteadeira ou pia do banheiro.

Fragrância. Tem odor floral e amadeirado, mas é bem refrescante. Talvez para algumas pessoas que não gostam tanto de cheiros que remetem a flores pode parecer enjoativo ou forte, mas acho o perfume dele na medida. Como moro no Rio de Janeiro, que é calor quase o ano inteiro, esse tipo de fragrância é essencial para dar aquele ar de frescor.

Pontos de atenção

Preço. Se comparado aos perfumes nacionais, o preço do produto pode parecer um pouco alto, mas considero que vale cada centavo. Na minha opinião, esse perfume é um dos melhores de marcas internacionais e com boa duração, o que vale o investimento. Não me lembro de ter usado outro perfume que durou tanto.

Caso não tenha tanto para investir agora, as versões menores costumam ser mais baratas e oferecem os mesmos benefícios. Eu começaria no de menor tamanho, que durará meses, aplicando um pouquinho ao sair.

O que mudou para mim?

Encontrei um perfume que dura muito tempo e não é considerado forte. Além disso, como já uso esse modelo há anos, ele também trouxe memórias afetivas. De alguma forma, sempre quando aplico na pele recupero imagens de uma época incrível que vivi.

Também me ajudou na autoestima. Pode ser borrifando um pouquinho ou muito, sempre recebo elogios quando estou usando esse perfume e acho que é algo mais na montagem do look.

Por último, não precisarei mais viajar para o exterior para comprá-lo novamente. Antes, os preços eram inviáveis aqui no país, e agora já é possível garantir pagando um pouco menos.

Quem pode gostar?

Quem prefere perfumes com fragrância floral e com boa durabilidade, vai gostar do Olympéa. Como ele é mais refrescante, acredito que até para quem não gosta tanto desses aromas, a fragrância surpreenda.

Também indico para quem quer dar um up na autoestima. Depois de colocar a roupa, lavar o cabelo e colocar uma maquiagem, eu diria que finalizar o meu look com ele é a cereja do bolo. Então para além do dia a dia, indico para quem sai muito para eventos, tanto de dia quanto de noite.

