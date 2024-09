Debate UOL/ RedeTV! hoje: veja horário, regras e candidatos

Em parceria com o UOL, a RedeTV! promove nesta terça-feira (17), às 10h20 (de Brasília), debate com os seis candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate será transmitido ao vivo no player de vídeo acima, home UOL, YouTube do UOL e canais oficiais da RedeTV!

Debate terá cinco blocos

O encontro terá duração de duas horas e 20 minutos e será dividido em cinco blocos. Estão confirmados para o debate: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) — as regras foram acertadas em reunião com os representantes de cada campanha.

A ordem dos púlpitos no vídeo será: Boulos, Datena, Nunes, Tabata, Marina Helena e Marçal. Os candidatos farão perguntas entre si e vão responder a questionamentos de jornalistas. Do UOL participam os colunistas Raquel Landim, Thais Bilenky e Thiago Herdy — da RedeTV! serão Willian Kury, Stella Freitas e Felipe Brosco.

Primeiro e terceiro blocos são de disputas entre os adversários. Eles terão 30 segundos para fazer a pergunta, 90 segundos para resposta e 45 segundos para réplicas e tréplicas.

Nos segundo e quarto blocos, os candidatos responderão a perguntas de jornalistas. A ordem dos candidatos que vão responder às perguntas de cada profissional será sorteada ao vivo.

No último bloco, os candidatos terão um minuto e 30 segundos para considerações finais. Marina Helena é a primeira, segundo ordem definida com as campanhas, e Marçal fecha o bloco.

Debate RedeTV!/UOL -- Prefeitura de SP