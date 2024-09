'Youtuber' francês sem experiência em alpinismo filma subida ao Everest

Um jovem francês de 22 anos, sem experiência em alpinismo, gravou sua subida ao Everest e publicou no YouTube, batendo 11 milhões de visualizações em 24 horas.

Ines Benazzouz, conhecido nas redes sociais como Inoxtag, tem cerca de oito milhões de seguidores no YouTube.

Seu vídeo, "Kaizen", é um documentário de duas horas que narra os preparativos e a subida na montanha mais alta do mundo.

"Sempre gostei de aventuras. Quando eu era mais novo eram videogames", explicou ele à AFP antes de publicar o vídeo.

Ines Benazzouz reconhece que era um grande fã dos games de aventuras, "Minecraft' e "Fortnite", durante anos, mas, em um momento, decidiu que era hora de passar a aventura para a vida real.

Seu vídeo não foi apenas publicado no YouTube, mas também teve uma estreia em um cinema de Paris, onde os fãs fizeram fila por horas.

Sua façanha tem um precedente: uma comédia francesa de 2017, "A Escalada", que conta a história real de um jovem de um bairro pobre que partiu para o Everest para impressionar a garota que amava.

No entanto, Ines Benazzouz diz que seu ponto de referência é o lendário criador japonês do mangá "One Piece", Eiichiro Oda, uma das sagas de quadrinhos mais antigas da história.

Se Oda "chegar a ver meu documentário, gostaria de agradecê-lo por me convencer de que os sonhos podem se tornar realidade", disse ele.

Os críticos de seu vídeo apontam que "Kaizen" mal menciona o trabalho dos sherpas locais que guiaram e ajudaram o jovem "youtuber".

O alpinista e fotógrafo francês, Pascal Tournaire, disse que o vídeo era "muito egoísta", e que a subida ao cume não foi um feito heroico.

No entanto, os fãs que foram ao cinema, em Paris, não compartilham da mesma opinião.

"[...] É ótimo que um youtuber esteja nos divertindo com esses desafios malucos", diz a estudante Lucie Bonin, de 19 anos, à AFP.

yk-jxb/jz/jvb/jmo

© Agence France-Presse