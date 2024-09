'Xógum' conquista vitória histórica no Emmy

A série épica "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" bateu um recorde e venceu no domingo a categoria dramática no Emmy, enquanto "Hacks" e "Bebê Rena" também triunfaram na grande noite da televisão em Los Angeles.

"Xógum", a história de dinastias em guerra no período feudal do Japão, terminou a noite com 18 estatuetas, um recorde, e se tornou a primeira produção em língua não inglesa a vencer a categoria de melhor série de drama.

"Foi um projeto dos sonhos, no qual Oriente e Ocidente se uniram, com respeito", declarou o veterano Hiroyuki Sanada, o primeiro ator japonês a ganhar um Emmy.

Anna Sawai venceu na categoria melhor atriz de série dramática. Minutos depois, o elenco e os produtores de "Xógum" retornaram ao palco para aceitar a estatueta de melhor série de drama.

A série do FX, que pertence ao grupo Disney, baseada no livrp de James Clavell, "Xógum", um best-seller dos anos 1970 que aborda as lutas pelo poder feudal no Japão, recebeu 25 indicações ao grande prêmio da televisão americana.

Filmada no Canadá, a série tem um elenco essencialmente japonês e diálogos legendados.

"Xógum" também venceu o prêmio de direção em série dramática, além de outros 14 em categorias técnicas que foram anunciadas semana passada em outra cerimônia.

A minissérie "John Adams" venceu 13 estatuetas em 2008. "Game of Thrones" tinha o recorde de prêmios para série dramática em uma temporada, com 12.

- "Hacks" surpreende -

A maior surpresa da noite foi o prêmio de melhor série de comédia para "Hacks".

Protagonizada por Jean Smart, uma comediante que confronta sua disfuncional assistente millenial, a série superou a vencedora do ano anterior, "O Urso".

"Agradeço porque simplesmente não recebo atenção suficiente", brincou Smart ao receber seu terceiro Emmy de melhor atriz em série de comédia.

"The Bear" venceu em 11 categorias, incluindo melhor ator para Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach como ator coadjuvante e Liza Colon-Zayas como atriz coadjuvante.

- "Bebê Rena" -

Na categoria melhor série limitada, antologia ou filme para TV, a vitória foi de "Bebê Rena", grande sucesso da Netflix. Apresentada como "uma história real", a produção gerou um processo de 170 milhões de dólares (R$ 947 milhões na cotação atual) à plataforma, pois a demandante, uma britânica, alega ser a inspiração para a perseguidora violenta e obsessiva que protagoniza a história.

O criador da série, o escocês Richard Gadd, levou o prêmio de melhor ator na categoria. Jessica Gunning, o papel da perseguidora, venceu na categoria atriz coadjuvante.

Jodie Foster venceu seu primeiro Emmy, na categoria melhor atriz por de série limitada por "True Detective: Night Country".

