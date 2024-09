390 blusinhas: o que dá para comprar na Shopee com o valor do iPhone 16?

Quantas blusinhas na Shopee você compraria com R$ 7.799? Esse é o valor que deverá ser desembolsado para comprar o celular mais barato da linha recém-lançada da Apple: o iPhone 16.

Mas se em vez de gastar tudo isso com um único iPhone você quisesse "torrar" em produtos da Shopee? O Guia de Compras UOL preparou uma lista com alguns dos itens mais vendido pelo marketpalce. A seleção inclui roupas, acessórios, utensílios para casa e mais.

Confira a seguir quantas unidades de cada produto daria para comprar com o valor de um iPhone. Vale lembrar que alguns dos itens abaixo são compras internacionais, portanto sujeitos a taxação. O valor dos impostos não está incluso nos preços informados no texto.

390 blusas básicas de manga curta

Feita com tecido leve e confortável

Disponível em diferentes cores e tamanhos

162 calças de alfaiataria

Possui modelagem wide leg ampla com caimento solto

Com cintura alta e bolsos na parte frontal

Disponível em cores e tamanhos diferentes, que variam de preço

238 bolsas pequenas de ombro

Essa bolsa é versátil, podendo ser usada com alça na mão ou no ombro

Disponível em diferentes cores

182 jogos de cama

Conjunto promete qualidade e maciez ao toque

Composição de micropercal 400 fios e poliéster

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço

156 ventiladores com umidificador de ar

2 em 1: é ventilador e umidificador de ar

Com três velocidades, temporizadores e ajuste direcional de ventilação manual

Possui iluminação LED, reservatório com capacidade de 600 ml e carregamento via UBS

459 potes herméticos

Feitos em acrílico e livres de BPA

Tampa hermética impede entrada de ar e saída de umidade

Disponível em três tamanhos: 460 ml, 700 ml e 950 ml (preços variam conforme a opção)

200 balanças digitais de bioimpedância

Registra até 4 perfis, mede o índice de massa corporal e a gordura

Possui um display em LED iluminada e plataforma antiderrapante de vidro

Com desligamento e acionamento automático

Capacidade máxima de 180 kg

218 kits de ferramentas com 46 peças

É multifuncional, com diferentes opções de chaves e ponteiras

Maleta com identificação para cada peça, que facilita na hora de guardar

Chaves com cabo emborrachado, que ajuda a não escorregar e a prevenir machucados nas mãos

325 kits de facas com 6 peças

Conjunto inclui faca para frutas e legumes, cutelo, corte de carnes, faca do chef, tesoura e descascador

Lâminas feitas com aço inoxidável e revestimento antiaderente

Possui alças com contornos ergonômicos

260 aspiradores de pó portáteis

Aspirador portátil a vácuo, ideal para limpar cantinhos, quinas e frestas

É prático, ergonômico e pode ser facilmente transportado

Possui cerdas para limpar e aspirar ao mesmo tempo

27 projetores de imagem

Fornece imagens 4K HD com resolução de 1290x720

Possui entrada HDMI

Projetor compatível com Xbox, PlayStation, celular, tablet, PC, Notebook e entre outros aparelhos

