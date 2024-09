WTA publica novo ranking com Iga Swiatek no topo; Bia Haddad segue no Top 20

A polonesa Iga Swiatek continua liderando o ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (16), seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) e pela americana Jessica Pegula (N.3), que se enfrentaram na final do US Open há nove dias, com vitória da tenista europeia.

As únicas mudanças no Top 10 foram a queda da tcheca Barbora Krejcikova da nona para a 11ª posição e a ascensão da grega Maria Sakkari (N.9) e da americana Danielle Collins (N.10).

A brasileira Bia Haddad, que voltou ao Top 20 depois de chegar às quartas de final do US Open, continua como a latino-americana mais bem colocada, na 17ª posição.

A estabilidade no ranking se explica pela ausência das melhores jogadoras nos dois torneios do circuito disputados na semana passada, em Monastir (Tunísia) e Guadalajara (México).

A polonesa Magdalena Frech, de 26 anos e campeã do WTA 500 de Guadalajara no domingo, seu primeiro título no circuito, subiu para a 32ª posição na lista, a melhor de sua carreira.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024:

1. Iga Swiatek (POL) 10885 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8716

3. Jessica Pegula (EUA) 6220

4. Elena Rybakina (CAZ) 5871

5. Jasmine Paolini (ITA) 5398

6. Coco Gauff (EUA) 4983

7. Zheng Qinwen (CHN) 3980

8. Emma Navarro (EUA) 3705

9. Maria Sakkari (GRE) 3416 (+1)

10. Danielle Collins (EUA) 3178 (+1)

11. Barbora Krejcikova (CZE) 3161 (-2)

12. Jelena Ostapenko (LET) 3008

13. Daria Kasatkina (RUS) 2803

14. Anna Kalinskaya (RUS) 2725

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2720

16. Diana Shnaider (RUS) 2571 (+1)

17. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2516 (-1)

18. Marta Kostyuk (UCR) 2445

19. Victoria Azarenka (BLR) 2326

20. Paula Badosa (ESP) 2325

