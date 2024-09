UOL e Folha sabatinam Jorge Roque, candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto

Nesta segunda-feira (16), às 18h30, Jorge Roque (PT) será o terceiro entrevistado na rodada de sabatinas promovidas pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo com candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto (SP).

Ricardo Silva (PSD) e André Trindade (União Brasil) foram entrevistados na semana passada.

As sabatinas com os três candidatos são remotas, com meia hora de duração, e conduzidas pela jornalista Paola Rosa, da Folha, com a participação de Marcelo Toledo, repórter do jornal, e Mariana Bomfim, editora do UOL.

Roque tem 9% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada em 27 de agosto. A disputa é liderada por Silva, com 46%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Sabatinas Folha/UOL

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Ainda acontecerão as sabatinas com candidatos de Sorocaba (SP) e São José dos Campos (SP).