'Você cheirou?', 'Assuma seus BOs': Nunes e Boulos discutem em debate

Do UOL*, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) trocaram ataques durante o debate da TV Cultura neste domingo (15) após o psolista acusar o adversário de ser investigado pela Polícia Federal.

O que aconteceu

"Você cheirou?", questionou Nunes após acusação de Boulos. A pergunta do prefeito faz referência à insinuação falsa de autoria de Pablo Marçal (PRTB) de que Boulos seria usuário de drogas. "Você cheirou? Você tá louco, rapaz? Você tá louco? Aqui você está falando com um cara que teve uma história de vida", afirmou o candidato do MDB.

Aqui você está falando com um cara que teve uma história de vida, uma vida limpa, que tem orgulho de ter vindo da periferia de São Paulo, que está batendo o recorde de investimento na cidade de São Paulo. Agora vem você, um invasor, um cara que foi conduzido três vezes pela polícia, um cara que tem as mãos sujas, que vendeu sonho para as pessoas e que não entregou. Vem falar da minha conduta, da minha reputação? Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo

Boulos rebateu dizendo que Nunes deve "assumir os BOs". Adversários do prefeito o atacam com base em um boletim de ocorrência registrado em 2011 pela mulher dele por violência doméstica. Nunes já chegou a dizer que o documento foi "forjado", mas a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma que a mulher dele procurou a polícia para dizer que sofria ameaças. O emedebista também já foi denunciado por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo em uma boate em 1996.

Esse não é o primeiro BO que ele nega a existência. Está lá, sendo investigado pela Polícia Civil. Aliás, zerar a fila de creche não foi obra sua, Ricardo Nunes. Não seja engenheiro de obra pronta. Foi obra do Bruno Covas, [de] quem você traiu a memória se aliando ao Bolsonaro. Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, colaboração para o UOL.