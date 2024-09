Rayo Vallecano vence Osasuna na estreia de James Rodríguez

O Rayo Vallecano venceu o Osasuna em casa por 3 a 1 nesta segunda-feira (16), de virada, no fechamento da 5ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que marcou a estreia do colombiano James Rodríguez pelo time madrilenho.

Os anfitriões chegaram à vitória com gols de Abdul Mumin (49'), Andrei Ratiu (65') e Unai López (90+4'), depois que Raúl García abriu o placar para o Osasuna no primeiro tempo (23').

Autor do gol da vitória da Colômbia sobre a Argentina por 2 a 1 nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, James teve seus primeiros minutos com a camisa do Rayo ao entrar em campo na reta final do segundo tempo (86').

Em seu primeiro lance, o meia colombiano fez um lançamento na área buscando o atacante Sergio Guardiola, que não conseguiu alcançar a bola.

Com o resultado, o Rayo Vallecano é o sétimo colocado do Campeonato Espanhol com sete pontos, depois de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O Osasuna, com a mesma pontuação, é o 11º pelos critérios de desempate.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Leganés 2 - 0

- Sábado:

Mallorca - Villarreal 1 - 2

Espanyol - Alavés 3 - 2

Sevilla - Getafe 1 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 0 - 2

- Domingo:

Celta Vigo - Valladolid 3 - 1

Girona - Barcelona 1 - 4

Las Palmas - Athletic Bilbao 2 - 3

Atlético de Madrid - Valencia 3 - 0

- Segunda-feira:

Rayo Vallecano - Osasuna 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 4 13

2. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

. Real Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

4. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

5. Celta Vigo 9 5 3 0 2 13 10 3

6. Alavés 7 5 2 1 2 7 6 1

7. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 7 6 1

8. Girona 7 5 2 1 2 8 8 0

9. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 6 6 0

10. Espanyol 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Osasuna 7 5 2 1 2 6 10 -4

12. Betis 5 4 1 2 1 3 3 0

13. Mallorca 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Sevilla 5 5 1 2 2 4 6 -2

15. Leganés 5 5 1 2 2 3 5 -2

16. Real Sociedad 4 5 1 1 3 3 6 -3

17. Valladolid 4 5 1 1 3 2 13 -11

18. Getafe 3 4 0 3 1 1 2 -1

19. Las Palmas 2 5 0 2 3 6 10 -4

20. Valencia 1 5 0 1 4 3 10 -7

