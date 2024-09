Quando é o próximo debate para prefeito de SP? Veja data e agenda completa

O próximo debate para a Prefeitura de São Paulo (SP) será realizado em parceria por UOL e RedeTV! nesta terça-feira (17), às 10h20.

Quais são os próximos debates para prefeito de SP?

Veja agenda completa de encontros entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista:

UOL/RedeTV!: 17 de setembro, às 10h20

17 de setembro, às 10h20 UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Datena e Marçal mantêm presença no debate RedeTV!/UOL após cadeirada

Campanha do apresentador diz que todos os compromissos desta terça-feira (17) estão mantidos. A agenda do candidato do PSDB para esta segunda-feira (16) foi inteiramente cancelada. A previsão era que Datena fizesse uma agenda em Santana, na zona norte, mas ela foi cancelada devido à chuva, segundo a assessoria dele. Ele também tinha uma entrevista que foi cancelada.

Marçal afirma que também mantém a presença no debate RedeTV!/UOL. A confirmação foi feita pelo candidato na saída do Hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira (16), após ele receber alta. O ex-coach deixou o local andando, com o braço imobilizado com uma tipoia, e foi para o IML (Instituto Médico Legal) realizar exame de corpo de delito.

Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Helena (Novo) também confirmaram a presença no debate. O evento está marcado para às 10h20 desta terça-feira (17). O encontro será transmitido ao vivo na home do UOL e no YouTube do UOL.

Calendário de debates do segundo turno (se houver):

Band: 14 de outubro, às 22h15

14 de outubro, às 22h15 UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

21 de outubro, às 10h TV Globo: 25 de outubro, às 22h

* Com informações de matéria publicada em 16/09/2024.