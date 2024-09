Presidente de Equador quer permitir instalação de bases militares estrangeiras no país

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta segunda-feira que vai propor uma reforma parcial à Constituição para acabar com a proibição da instalação de bases militares estrangeiras no país andino.

Noboa disse, em janeiro, que o Equador está em uma guerra interna diante da espiral de violência causada pelos conflitos entre grupos ligados ao narcotráfico, que disputam o controle do território no país.

"Hoje apresentaremos uma proposta de reforma parcial da Constituição à Assembleia Nacional que modifica substancialmente o artigo 5 da Constituição, que proíbe o estabelecimento de bases militares estrangeiras", disse Noboa em postagem no X.

Desde 2008, a Constituição proíbe o estabelecimento de bases militares estrangeiras no Equador e de instalações estrangeiras com propósitos militares, assim como a concessão de bases militares nacionais para Forças Armadas ou de Segurança estrangeiras.

O Equador tinha uma base militar na cidade costeira de Manta operada pelos Estados Unidos para combater o narcotráfico, mas o ex-presidente Rafael Correa, em 2009, decidiu pedir a saída das tropas norte-americanas.

"Estamos resgatando o país que eles deixaram de joelhos, o país que transformaram em um berço do narcotráfico, o que repartiram entre as máfias com uma falsa noção de soberania", disse Noboa em um vídeo gravado nas instalações militares em Manta.

(Por Alexandra Valencia)