PF prende PM e assessor por ameaça à delegada que apreendeu R$ 500 mil com marido de deputada

A Polícia Federal prendeu dois investigados por tentativa de intimidação à delegada responsável pela apreensão de R$ 500 mil com o empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR). As prisões ocorreram no domingo, 15, e nesta segunda, 16.

Os presos são um policial militar e um assessor parlamentar que também atuava como motorista. Eles haviam sido detidos na mesma operação que deteve Renildo, no último dia 9, em Boavista, por suspeita de compra de votos e associação criminosa armada.

A dupla havia sido liberada sob medidas cautelares, mas a Polícia Federal identificou que eles seriam os responsáveis "por ações coordenadas para intimidar a autoridade pública", no caso a delegada da corporação.

A PF pediu à Justiça eleitoral a expedição de mandados de prisão, em razão de indícios de crime de ameaça e obstrução de justiça. O pedido foi acolhido. Com a revogação das medidas cautelares, o decreto de prisão do PM e do assessor parlamentar foi restabelecido.

Quando Renildo foi preso, a deputada Helena da Asatur negou, nas redes sociais, que o dinheiro tivesse como destinação a compra de votos: "Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava."

Em nota, a Polícia Militar de Roraima informou que a corregedoria da corporação acompanha o caso e que "não serão toleradas condutas que comprometam a confiança e o respeito da população na instituição".