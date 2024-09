Petróleo sobe com impacto de furacão nos Estados Unidos

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (16), com o impacto contínuo do furacão Francine na produção no Golfo do México, nos Estados Unidos.

O furacão compensou preocupações persistentes com a demanda chinesa, e ocorreu antes de decisão sobre corte da taxa de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos, que ocorrerá nesta semana.

Os futuros do petróleo Brent para novembro fecharam a US$ 72,75 o barril, alta de US$ 1,14, ou 1,59%. Os futuros do petróleo dos EUA para outubro fechou a US$ 70,09, alta de US$ 1,44, ou 2,1%.

"Ainda temos os resquícios da tempestade", disse Matt Smith, analista-chefe de petróleo da Kpler. "O impacto é mais no lado da produção do que no refino. Portanto, ele se inclina um pouco para a alta."

Mais de 12% da produção de petróleo e 16% da produção de gás natural no Golfo do México, nos EUA, permaneceram inoperantes após o furacão Francine, informou o Bureau de Segurança e Fiscalização Ambiental dos EUA (BSEE) nesta segunda-feira.

No geral, no entanto, o mercado permaneceu cauteloso antes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira (18).

Os comerciantes estão cada vez mais apostando em um corte de taxa do Fed de 0,5 ponto percentual, em vez de 0,25, conforme mostrado pelo CME FedWatch, ferramenta que rastreia futuros de fundos do Fed.

Taxas de juros mais baixas geralmente reduzem o custo dos empréstimos, o que pode impulsionar a atividade econômica e aumentar a demanda por petróleo.