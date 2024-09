Quaest: Teresina tem empate técnico entre Silvio Mendes e Fábio Novo

Nova pesquisa Quaest para a Prefeitura de Teresina (PI), divulgada nesta segunda-feira (16), mostra empate técnico entre os candidatos Silvio Mendes (União) e Fábio Novo (PT) com 44% e 40% das intenções de voto, respectivamente.

O que aconteceu

Com crescimento do petista Fábio Novo, disputa pela Prefeitura de Teresina tem agora empate técnico. Na pesquisa Quaest anterior, divulgada no dia 26 de agosto, o candidato do União Brasil liderava a pesquisa com 46% das intenções de voto, enquanto o candidato do PT tinha 37% — os dois oscilaram dentro da margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números para as eleições em Teresina:

Silvio Mendes (União): 44% (tinha 46%)

44% (tinha 46%) Fábio Novo (PT): 40% (tinha 37%)

40% (tinha 37%) Doutor Pessoa (PRD): 4% (tinha 5%)

4% (tinha 5%) Professor Tonny (Novo): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Lourdes Melo (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Geraldo Carvalho (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Belisário Santiago (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Francinaldo Leão (PSOL): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Telsírio Alencar (Mobiliza): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Indecisos: 7% (eram 7%)

7% (eram 7%) Brancos, nulos e não pretendem votar: 4% (eram 4%)

Número de indecisos ainda pode definir prefeito em primeiro turno. 7% dos ouvidos pela Quaest afirmaram que ainda não decidiram em quem irão votar no primeiro turno.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, a Quaest aponta cenário de empate técnico:

Silvio Mendes (UB): 49% x 44% Fábio Novo (PT)