Quaest: Veja os resultados das seis pesquisas divulgadas nesta segunda

Do UOL, em São Paulo

A Quaest e a Rede Globo divulgaram nesta segunda-feira (16) pesquisas de intenção de voto para prefeito em seis capitais. Veja os resultados de Aracaju, Macapá, Manaus, Natal, Teresina e Rio Branco.

Aracaju

A vereadora Emília Corrêa (PL), candidata à Prefeitura de Aracaju Imagem: Gilton Rosas/Divulgação

Emília Corrêa (PL) cresceu 10 pontos percentuais em relação à rodada de agosto, e lidera corrida com 36%. Em seguida, aparecem Yandra (União) e Luiz Roberto (PDT), com 18% e 13%, respectivamente. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Emília Corrêa (PL): 36% (eram 26%)

36% (eram 26%) Yandra (União Brasil): 18% (eram 13%)

18% (eram 13%) Luiz Roberto (PDT): 13% (eram 9%)

13% (eram 9%) Delegada Danielle (MDB): 10% (eram 19%)

10% (eram 19%) Candisse Carvalho (PT): 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Niully Campos (PSOL): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Felipe Vilanova (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Zé Paulo (Novo): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Indecisos: 6% (eram 8%)

6% (eram 8%) Branco/Nulo: 7% (eram 14%)

Contratada pela TV Sergipe, afiliada da Rede Globo em Aracaju, a Quaest ouviu 852 eleitores na capital sergipana entre os dias 13 e 15 de setembro. O protocolo do registro na Justiça Eleitoral é SE-00971/2024.

Macapá

Prefeito de Macapá, Dr. Furlan Imagem: Reprodução/Instagram

Atual prefeito, Dr. Furlan (MDB) aparece na liderança absoluta, com 86%. Os demais candidatos não chegaram a 5% cada um.

Dr. Furlan (MDB): 86% (tinha 91%)

86% (tinha 91%) Aline Gurgel (Republicanos): 4% (tinha 2%)

4% (tinha 2%) Patrícia Ferraz (PSDB): 4% (tinha 2%)

4% (tinha 2%) Paulo Lemos (PSOL): 3% (tinha 1%)

3% (tinha 1%) Gilvam Borges (Avante): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) Gianfranco (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Jairo Palheta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Sharon Braga (Novo): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Indecisos: 1% (eram 1%)

1% (eram 1%) Branco/Nulo/Não vai votar: 1% (eram 1%)

Contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 704 eleitores da capital do Amapá entre 13 e 15 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é AP-05285/2024.

Manaus

Prefeito David Almeida (Avante) é candidato à reeleição em Manaus Imagem: Reprodução / Instagram @davidalmeidaam

Atual prefeito, David Almeida (Avante) lidera com 38%. Roberto Cidade (União) tem 19%; Amom Mandel (Cidadania), 15%, e Capitão Alberto Neto, 13%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados na segunda colocação.

David Almeida (Avante): 38% (eram 37% em 26 de agosto)

38% (eram 37% em 26 de agosto) Roberto Cidade (União Brasil): 19% (eram 15%)

19% (eram 15%) Amom Mandel (Cidadania): 15% (eram 17%)

15% (eram 17%) Capitão Alberto Neto (PL): 13% (eram 12%)

13% (eram 12%) Marcelo Ramos (PT): 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Wilker Barreto (Mobiliza): 1% (era 3%)

1% (era 3%) Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 5% (eram 4%)

(eram 4%) Brancos/Nulos/Não vai votar: 3% (eram 5%)

Contratada pela Rede Amazônica, a Quaest ouviu 900 eleitores da capital do Amazonas entre 13 e 15 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é AM-02587/2024.

Natal

Carlos Eduardo já foi prefeito de Natal entre 2013 e 2018 Imagem: Reprodução/Instagram

Carlos Eduardo (PSD) lidera com 41% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Paulinho Freire (União), com 24%, e Natália Bonavides (PT), com 18%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Carlos Eduardo (PSD): 41%

41% Paulinho Freire (União): 24%

24% Natália Bonavides (PT): 18%

18% Rafael Motta (Avante): 2%

2% Nando Poeta (PSTU): 0%

0% Hero (PRTB): 0%

0% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Contratada pela TV Cabugi, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores da capital do Rio Grande do Norte entre 13 e 15 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RN-02681/2024.

Teresina

Silvio Mendes (União) e Fábio Novo (PT) estão tecnicamente empatados com 44% e 40% Imagem: PT e Reprodução/Redes Sociais

Silvio Mendes (União) tem 44%, e Fábio Novo (PT), 40%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados na liderança.

Silvio Mendes (União): 44% (tinha 46%)

44% (tinha 46%) Fábio Novo (PT): 40% (tinha 37%)

40% (tinha 37%) Doutor Pessoa (PRD): 4% (tinha 5%)

4% (tinha 5%) Professor Tonny (Novo): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Lourdes Melo (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Geraldo Carvalho (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Belisário Santiago (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Francinaldo Leão (PSOL): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Telsírio Alencar (Mobiliza): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Indecisos: 7% (eram 7%)

7% (eram 7%) Brancos, nulos e não pretendem votar: 4% (eram 4%)

Contratada pela TV Clube de Teresina, afiliada da Rede Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores da capital do Piauí entre 13 e 15 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PI-08643/2024.

Rio Branco

Tião Bocalom (PL) disputa a prefeitura de Rio Branco (AC) Imagem: Reprodução/Facebook/Tião Bocalom

Tião Bocalom (PL) tem 47% das intenções de voto. O candidato do oscilou positivamente dentro da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, em comparação com o levantamento de 26 de agosto. Em segundo lugar aparece Marcus Alexandre (MDB), que oscilou negativamente — aparece agora com 36%.

Tião Bocalom (PL): 47% (eram 44%)

47% (eram 44%) Marcus Alexandre (MDB): 36% (eram 43%)

36% (eram 43%) Jarude (Novo): 5% (eram 5%)

5% (eram 5%) Dr. Jenilson (PSB): 4% (eram 2%)

4% (eram 2%) Indecisos: 4% (eram 2%)

4% (eram 2%) Brancos/nulos/não vai votar: 4% (eram 4%)

Contratada pelo Grupo Rede Amazônica, a Quaest ouviu 704 pessoas de 16 anos ou mais em Rio Branco, entre os dias 13 e 15 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo AC-03050/2024.