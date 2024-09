David Almeida mantém liderança em Manaus, diz pesquisa Quaest

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (16) mostra que o atual prefeito David Almeida (Avante) mantém a liderança na disputa eleitoral em Manaus.

O que aconteceu

Almeida aparece com 38% nas intenções de voto. O candidato à reeleição teve oscilação positiva de um ponto em relação ao levantamento anterior, publicado no dia 26 de agosto. Há empate técnico no segundo lugar entre três candidatos, dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais.

Veja os resultados

David Almeida (Avante): 38% (eram 37%)

38% (eram 37%) Roberto Cidade (União Brasil): 19% (eram 15%)

19% (eram 15%) Amom Mandel (Cidadania): 15% (eram 17%)

15% (eram 17%) Capitão Alberto Neto (PL): 13% (eram 12%)

13% (eram 12%) Marcelo Ramos (PT): 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Wilker Barreto (Mobiliza): 1% (era 3%)

1% (era 3%) Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 5% (eram 4%)

5% (eram 4%) Brancos/Nulos/Não vai votar: 3% (eram 5%)

Segundo turno

A pesquisa simulou três possíveis cenários de segundo turno. Em todos, David Almeida venceria a disputa.

David Almeida (Avante): 57% X 33% Roberto Cidade (União Brasil)

57% X 33% David Almeida (Avante): 57% X 30% Amom Mandel (Cidadania)

57% X 30% David Almeida (Avante): 56% X 31% Capitão Alberto Neto (PL)