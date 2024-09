Ouro fecha em queda e se afasta de máxima histórica, de olho na decisão do Fed

O ouro fechou em queda e se afastou do seu maior nível histórico, depois de oscilar próximo à estabilidade durante a sessão, deixando em segundo plano as expectativas de cortes mais agressivos de juros pelo Federal Reserve (Fed) e o enfraquecimento do dólar.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,07%, a US$ 2.608,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, o ouro chegou a subir e bateu a máxima de US$ 2.617,40 por onça-troy. No entanto, o preço do metal perdeu forças ao longo do dia.

De acordo com o ANZ Research, apesar da queda registrada hoje, os preços do metal precioso estão, em geral, estáveis, já que estão apoiados por um dólar americano mais fraco e pelas perspectivas de um corte de juros pelo Fed na quarta-feira. Ainda, segundo a instituição, os impulsionadores estruturais do preço do ouro - rendimentos mais baixos e um dólar mais fraco - devem ser cada vez mais favoráveis.

"O retorno da demanda por investimentos estratégicos provavelmente impulsionará a trajetória de preços para cima, potencialmente atingindo US$ 2.900,00 por onça-troy até o final de 2025", afirma em documento.

O TD Securities, por outro lado, defende que a alta no preço do metal é estranha, mas é justificada com a maior busca pelo ativo de segurança, já que os investidores estão de olho na decisão do Fed.

*Com informações da Dow Jones Newswires