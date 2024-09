O que Marçal disse antes da cadeirada que levou de Datena no debate

O candidato José Luiz Datena (PSDB) foi expulso do debate da TV Cultura após agredir o candidato Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada.

O que Marçal falou?

Marçal iniciou a pergunta para Datena: "Datena, ô 'dá pena', você falou em uma entrevista que se arrependeu e entrou em uma eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política, e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte, a gente queria saber que horas você vai parar. Já abandonou entrevista chorando, você que é um cara que só fala quando tem uma televizãozinha escrevendo ali. A gente quer saber que horas que o Datena vai parar essa palhaçada que ele está fazendo aqui?".

Datena responde, lembrando acusação de assédio sexual feita por Marçal em bloco anterior, e cita morte da sogra, Dona Alzira, em 2020: "Primeiro, ô 'PCC Marçal'. Vou lhe dizer uma coisa: A acusação que você fez sobre mim, repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que acusa, eu não".

Datena continua a resposta e faz referência à condenação de Marçal por furto qualificado em 2010: "Todos nós estamos falando de uma condenação sua em trânsito em julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado, eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a Justiça. O que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei. Agora não perdoo mais."

Marçal vai para a réplica a Datena: "O Datena não sabe nem o que fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. O Brasil quer saber, São Paulo quer saber, que hora você vai parar? Você não respondeu a pergunta. Você não atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem".

Marçal fala a última frase e vira para o lado, já vendo Datena indo em sua direção. Uma voz, provavelmente do apresentador Leão Serva, diz: "Não, Datena", e Datena acerta uma cadeira com força em Marçal.

Em seguida Datena xinga novamente Marçal: "Seu filho da put*".

O apresentador chama os comerciais. Um tumulto é gerado, com correria no estúdio até as imagens serem cortadas.

*Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.