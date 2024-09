Novo Hyundai Creta é flagrado sem camuflagem; veja o que muda

Com lançamento programado para as próximas semanas, o Hyundai Creta foi flagrado no último domingo andando pela cidade de São Paulo para seu material publicitário. O carro terá um novo conjunto mecânico, com motor e câmbio diferentes dos que atualmente estão no SUV compacto à venda.

O que aconteceu

O novo Hyundai Creta foi visto pelas ruas da cidade de São Paulo no último domingo. O modelo era gravado para propagandas publicitárias na ocasião em que foram tiradas as fotos que vazaram nas redes sociais.

Nelas, divulgadas pela página de Instagram Placa Verde, o modelo é visto sem nenhuma camuflagem.

O Creta deve manter a versão N Line com o motor 1.0 turbo, porém terá ainda outra com rodas maiores e com motor 1.6 turbo - com o atual motor 2.0 aspirado de 166 cv e 20,5 kgfm sendo trocado.

Em seu lugar, a nova unidade 1.6 turbo, do Hyundai Tucson, tem 177 cv de potência e torque de 27 kgfm. O câmbio deverá ser automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, também presente no Tucson.

Já a versão 1.0 turbo deve seguir com 120 cv e 17,5 kgfm e câmbio de 6 marchas.

Por dentro, o novo Hyundai Creta terá painel de instrumentos totalmente digital.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.