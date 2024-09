Novo carro de Fernando Alonso custa R$ 18 milhões e tem só 150 exemplares

Piloto da Aston Martin na Fórmula 1 desde 2023, Fernando Alonso usufruiu recentemente de sua posição após receber uma das 150 unidades do Valkyrie. O hipercarro, empurrado por um motor V12 ao lado de um motor elétrico, é projeto do mago da aerodinâmica Adrian Newey.

O que aconteceu

Fernando Alonso recebeu um exemplar do Aston Martin Valkyrie, desenvolvido para ser um carro de Fórmula 1 legalizado para as ruas.

O preço do carro é de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17,7 milhões na conversão atual). Entretanto, se um dia este carro chegar a ser vendido no Brasil, deverá custar praticamente o dobro, aproximadamente R$ 35,4 milhões, devido aos custos de importação.

O hipercarro foi feito sob medida para o espanhol bicampeão mundial. O modelo tem unidade motriz que junta um motor aspirado V12 de 6.5 litros e um sistema híbrido, que rendem para o modelo incríveis 1.155 cv de potência. Com isso, ele faz de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

Imagem: Divulgação

A unidade de Alonso foi inspirada em seu carro atual de Fórmula 1, o Aston Martin AMR24. O Valkyrie do piloto é pintado em Satin Aston Martin Racing Green com gráficos AMR Satin Lime contrastantes personalizados, enfatizando os destaques aerodinâmicos do hipercarro.

No estilo, a fibra de carbono adorna o teto, a tampa do motor e a aerodinâmica inferior, enquanto o icônico emblema Aston Martin Wings, em titânio, fica no "nariz" do carro.

O pedal do acelerador em alumínio anodizado vermelho foi gravado com o número 14, em homenagem ao número de piloto de Fernando Alonso, escolhido aos 14 anos de idade, em 14 de julho de 1996, quando ele se tornou campeão mundial de kart exatamente com esse número.

O modelo é projeto de Adrian Newey, quando a Aston Martin tinha parceria técnica com a Red Bull no fim da última década. O RB17, hipercarro da Red Bull, anunciado por Newey no último ano, segue as linhas do Valkyrie. O projetista britânico nas últimas semanas anunciou sua chegada à Aston Martin após sua saída da Red Bull no início de 2024.

