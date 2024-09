Novelas da Globo impulsionaram Ateliê Xongani: 'Taís Araújo usava'

Quando a designer Ana Paula Xongani saiu da casa dos pais aos 20 anos para casar, sua mãe não deixou espaço para a síndrome do ninho vazio. Cris Mendonça trocou o quarto da filha por um ateliê de artesanato, lugar em que ela começou a produzir acessórios e peças com referências da cultura negra.

Do quarto, os artesanatos da dona Cristina deram vida ao Ateliê Xongani em 2012. No "Divã de CNPJ", Ana Paula explica que além do aumento de pessoas que se reconheciam como negras há 12 anos, quando o Ateliê nasceu, a presença de personagens negros em novelas da TV Globo que usavam acessórios da sua loja também impulsionou o interesse pelos produtos Xongani.

Sheron Menezes, Lázaro Ramos, Taís Araújo usando Ateliê Xongani, foi uma loucura! Você precisa pegar esse contexto e falar assim 'olha, isso funciona'. Sheron Menezes fazia o papel de uma advogada e usava o brinco do Ateliê Xongani. Você é advogada? Isso funciona Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

Para um negócios com referências de estética negra, com padrões visuais pouco vistos nos Brasil à época, a empreendedora acredita que, além de vender, existe um trabalho de educação do público. É preciso mostrar para o consumidor que aquele acessório, roupa ou colar cabe em diferentes contextos com credibilidade.

Eu sempre falo que eu sou uma produtora de imagem, e isso é fundamental. E qual imagem? A imagem positiva, a imagem do sucesso, a imagem da alegria. Estar aqui com acessórios dourados gigantes constrói imagem, contexto, que vai gerar venda lá no futuro. É todo processo Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

A Feira Preta também impulsionou e trouxe visibilidade ao Ateliê Xongani. Criada por Adriana Barbosa, que já esteve no "Divã de CNPJ", a feira faz uma curadoria de empreendimentos negros em todo país e coloca esses negócios para expor seus produtos e serviços durante um festival em São Paulo.

A Feira Preta foi fundamental nesta trajetória. Os produtos foram vistos, sempre muito bem feitos, com muita qualidade, muita história. Eu já comecei as minhas viagens para Moçambique, trazia tecidos africanos. O Ateliê Xongani explodiu com a junção desses dois fatores Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

Assista o Divã de CNPJ do Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira a empreendedora e comunicadora Ana Paula Xongani: