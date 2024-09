Movimentação de soja no Porto de Rio Grande cresce 3,45% no ano até agosto

São Paulo, 16 - A soja foi o segundo produto com maior aumento na movimentação no Porto de Rio Grande de janeiro a agosto, segundo a administração do complexo. A alta foi de 3,45%, para 5,917 milhões de toneladas. A primeira posição foi ocupada pelo polietileno, com crescimento de 8,67%, para 428.884 toneladas. Com aumento de 3,32%, o trigo ficou na terceira posição, com 2,455 milhões de toneladas movimentadas.A movimentação de contêineres no complexo portuário de Rio Grande registrou aumento de 25.71%. De janeiro a agosto foram movimentados 505.979 TEUs, unidade de medida referente a um contêiner de 20 pés. O mês mais significativo foi o de junho, quando foram movimentados 77.432 TEUs, informou o porto.