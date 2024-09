Tortura e mortes de candidata e irmã foram transmitidas ao vivo para preso

A sessão de tortura e as mortes das irmãs Rayane Alves Porto, 25, candidata a vereadora em Porto Esperidião (MT), e Rithiele Alves Porto, 28, foram transmitidas por videochamada para um preso que pode ter encomendado o crime.

O que aconteceu

Um dos executores permaneceu em videochamada por cerca de três horas com o suposto mandante. De acordo com o delegado à frente do caso, Higo Rafael, a polícia ainda não pode afirmar onde o tal preso está atualmente. "Segundo os detidos, a pessoa que estava na videochamada é um preso, porém só a investigação vai apontar o local onde ele se encontra", explicou.

Mas a suspeita é de que o preso esteja detido na PCE (Penitenciária Central do Estado). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública estadual informou que isolou o suspeito. A pasta esclareceu que foi instaurado procedimento administrativo para apurar as questões relacionadas ao acesso de telefone celular de dentro da PCE.

Enquanto as vítimas eram torturadas, os executores teriam cumprido as ordens do preso. A polícia investiga uma disputa entre facções rivais como motivação para o crime. Dias antes dos assassinatos, Rayane e Rithiely teriam tirado uma foto fazendo um gesto associado a um dos grupos.

Segundo o delegado, não há indícios de que as vítimas tenham envolvimento com nada ilícito. As duas irmãs foram mortas a facadas após serem sequestradas na saída de uma festa no sábado (14).

O delegado informou que o irmão das vítimas e o namorado de Rithiele também foram levados ao cativeiro. Um deles contou à polícia que pulou o muro para escapar do cativeiro e conseguiu fazer a denúncia. O outro rapaz foi torturado, teve uma das orelhas e um pedaço do dedo cortado. Ele foi socorrido após agentes encontrarem o cativeiro.

Ainda no sábado, dez pessoas foram detidas por participação no crime, entre elas quatro menores de idade. As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Cáceres e Porto Esperidião.

Os suspeitos maiores de 18 anos serão autuados em flagrante. Eles vão responder por sequestro e cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes serão autuados em ato infracional análogo aos mesmos crimes.

O Republicanos, partido ao qual Rayane era filiada, lamentou o crime. "Esperamos que as circunstâncias desse crime bárbaro sejam rapidamente esclarecidas pelas autoridades responsáveis, e os autores, devidamente punidos."

Vídeo mostra quando vítimas sequestradas

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que as quatro vítimas são sequestradas. As imagens mostram o grupo caminhando em uma calçada, rendidos pelo grupo de criminosos. De acordo com a polícia, eles foram obrigados a seguirem para uma casa na região central da cidade.

O delegado esclareceu que as imagens foram registradas pouco antes da morte das duas irmãs. No vídeo, é possível ver Rayane e Rithiely acompanhadas do irmão e do namorado de Rithiely. A gravação também mostra alguns suspeitos de envolvimento na tortura e morte das irmãs.