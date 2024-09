Mianmar: número de mortos em inundações sobe para 226 (TV)

O balanço das inundações causadas pelo tufão Yagi em Mianmar subiu para 226 mortos e 77 desaparecidos, segundo a TV estatal.

O número divulgado nesta segunda-feira (16) dobra o anterior. A emissora acrescentou que quase 260 mil hectares de plantações foram destruídos pelos alagamentos.

Esse tufão, que castiga a região há dias, já causou mais de 400 mortes em Mianmar, Vietnã, Laos e Tailândia.

O líder do governo militar, Min Aung Hlaing, pediu no sábado auxílio internacional para enfrentar as inundações, algo incomum em um regime que frequentemente dificulta a entrada de ajuda humanitária estrangeira.

As inundações agravam ainda mais a miséria no país, que enfrenta uma grave crise humanitária, de segurança e política desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021 contra o governo eleito de Aung San Suu Kyi.

Mais de 2,7 milhões de habitantes foram forçados a abandonar suas casas devido ao conflito civil em curso.

