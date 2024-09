Melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí renova com o Barcelona até 2028

Última vencedora do prêmio Bola de Ouro, a espanhola Aitana Bonmatí, cujo contrato ia até o final da atual temporada, renovou com o Barcelona até 2028, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (16).

"Barcelona e Aitana Bonmatí chegaram a um acordo para a continuidade da atual Bola de ouro até 30 de junho de 2028, reforçando assim o compromisso do clube com o futebol feminino e com uma jogadora que está no clube desde 2011, quando chegou com apenas 13 anos", informou o Barça em comunicado.

O novo contrato fará de Bonmatí a jogador mais bem paga do mundo, segundo a mídia especializada.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona recusou várias propostas de clubes de ponta do futebol inglês, entre eles o Chelsea, para renovar com a jogadora de 26 anos e manter seu domínio no futebol feminino europeu.

