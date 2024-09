'Somos animais num zoológico', escreveu Marçal a Datena antes de debate

Do UOL, em São Paulo*

Mensagens enviadas por Pablo Marçal (PRTB) a José Luiz Datena (PSBD) mostram o ex-coach pedindo perdão ao apresentador, na última sexta-feira (13). Conversa entre os dois ocorreu dois dias antes do debate na TV Cultura, que culminou na cadeirada dada por Datena em Marçal.

O que aconteceu

"Me perdoe pelas palavras pesadas contra você", enviou Marçal a Datena. "Meu coração tem ficado muito triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros", seguiu o influenciador na mensagem enviada a Datena na sexta (veja abaixo na íntegra).

Pedido de desculpas foi confirmado por Marçal. Nesta segunda-feira (16), o ex-coach confirmou a veracidade da mensagens enviadas por ele. O UOL teve acesso ao conteúdo na íntegra. "Mandei mensagem, sim", afirmou à imprensa após receber alta do hospital Sírio Libanês, onde passou a noite, após a agressão durante o debate.

Mandei [mensagem] falando que isso aqui tá parecendo um zoológico, que não precisa fazer isso. [Disse:] 'Me perdoe falar qualquer coisa sua, mesmo que seja verdade'. Ele postou só um pedacinho da mensagem, posta tudo, posta a sua resposta também. Pablo Marçal, sobre mensagens enviadas a Datena.

Ao ver as mensagens do adversário no Whatsapp Datena teria perguntado se Marçal era mesmo o autor. O influenciador então tentou ligar para Datena, que não atendeu a chamada.

Após a agressão no debate, Marçal enviou outra mensagem a Datena. "Você fraturou minha costela, cara", escreveu ele na madrugada desta segunda.

Veja os prints das mensagens

Prints de mensagens que Pablo Marçal (PRTB) teria enviado a José Luiz Datena, na última sexta (13) Imagem: Reprodução

Prints de mensagens que Pablo Marçal (PRTB) teria enviado a José Luiz Datena antes e após o debate da TV Cultura Imagem: Reprodução

Oi Datena, Me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Meu coração tem ficado muito triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros.Eu nunca toquei em nada de ninguém. Não me curvo pra bandido e sou um cara honrado. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Independente de qualquer coisa, aqui é um ser humano mandando mensagem para outro ser humano. Deus te abençoe aí cara. Mensagem enviada por Pablo Marçal a José Luiz Datena, na última sexta (13)

Questionada sobre resposta de Datena a Marçal, assessoria afirmou que mensagens eram "temporárias" e registros haviam sumido. "Estamos tentando recuperar tudo", informou um assessor de Datena.

Após ser expulso do debate, Datena já havia mencionado recebimento das mensagens. Em resposta a Marçal, o candidato tucano teria dito: "Se esses são os termos, para mim tudo bem, mas você tem que provar que realmente é essa a sua intenção".

Na sexta-feira, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular mais uma vez pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, porque estava muito bem escrito, e que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse que, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. José Luiz Datena

Agressão durante debate

Tensão entre os candidatos começou no segundo bloco do debate, quando Marçal afirmou que o apresentador assediou uma mulher. Datena foi sorteado para questionar Marçal, mas abriu mão da pergunta justificando que o adversário "subverteu" os outros debates ao não responder perguntas e encaminhar seus eleitores para suas redes sociais. Marçal respondeu chamando o apresentador de "Dapena", e então sugeriu que Datena deveria pedir "perdão para as mulheres".

Eu quero saber se você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual. Pablo Marçal

Datena se defendeu como se esperasse o ataque. Começou afirmando que a acusação gerou "grande problema para a minha família", mas que a investigação não avançou. "A polícia não viu prova nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas", disse.

No quarto bloco, veio a agressão. Sorteado para questionar Datena, Marçal perguntou quando o adversário deixaria a disputa eleitoral, em referência a desistências anteriores. O apresentador ignorou a pergunta e voltou a tratar da acusação de assédio ao dizer que a "calúnia e difamação" provocaram a morte de sua sogra.

E o que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei, agora não perdoo mais. José Luiz Datena, em debate na TV Cultura.

Marçal voltou a provocar o apresentador ao lembrar que Datena ameaçou bater nele do debate da TV Gazeta/MyNews. "Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito", disse Marçal.

Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Pablo Marçal

Foi quando Datena saiu de seu lugar, pegou a cadeira de Marina Helena (Novo) e caminhou em direção a Marçal. Enquanto o candidato do PRTB se virava para encarar o apresentador, Datena acertou o rival com o objeto.

Durante a agressão, a TV Cultura interrompeu a transmissão. Fora do ar, Marçal chamou Datena para briga, mas Nunes segurou o jornalista da Band, que se preparava para pegar a cadeira do prefeito.

Quando o debate voltou ao ar, Leão disse que Datena havia sido expulso do programa. Informou ainda que Marçal se sentiu mal e também havia deixado o debate. O candidato do PRTB foi para o hospital Sírio-Libanês, que foi proibido pela campanha do influenciador de divulgar boletim médico.

Segundo a assessoria do PSDB, Datena também foi para o Sírio. Antes, disse à imprensa que não se arrependia da agressão. "Claro que não", disse ao deixar os estúdios.

Nesta segunda (16), Datena reiterou que não se arrepende de agressão. "Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida. Até o dia de ontem. (...) Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário", divulgou em nota.

As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas. Usando linguagem de marginais, algo que lhe é tão peculiar, feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido em decorrência do mesmo episódio agora novamente imputado a mim de forma vil pelo meu adversário. José Luiz Datena, em nota.

A assessoria de Marçal informou que a campanha vai denunciar Datena à Justiça Eleitoral. "Vamos registrar alguma ação na Justiça eleitoral pleiteando a responsabilização eleitoral do candidato Datena", afirmou nesta segunda.

*Com informações de reportagem publicada em 15/09/2024.