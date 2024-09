Marçal sofreu 'traumatismo sem complicações' após cadeirada

SÃO PAULO, 16 SET (ANSA) - O candidato de extrema direita a prefeito de São Paulo Pablo Marçal sofreu "traumatismos" no tórax e no punho, mas sem "maiores complicações", por conta da cadeirada desferida por seu adversário José Luiz Datena (PSDB) durante um debate na TV Cultura na noite de domingo (15).

As informações estão em um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o coach e influenciador estava internado.

"O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês ontem, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.

Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar", diz a nota.

O candidato, por sua vez, afirmou em transmissão ao vivo no Instagram que a agressão foi "só um esbarrão". "Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo", acrescentou.

O caso aconteceu após o coach ter acusado Datena de assédio sexual contra uma colega na Bandeirantes e tê-lo questionado sobre quando ele desistiria da disputa e acabaria com aquela "palhaçada", inclusive o chamando de "arregão". Em seguida, Datena agrediu Marçal com uma cadeira, provocando a interrupção do debate.

Em nota divulgada nesta segunda, o candidato tucano disse esperar ter "lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo" e acusou Marçal de demonstrar que é uma "ameaça" para São Paulo.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.