Dia do Pastor Evangélico: Lula sanciona pacote cristão

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) sancionou nesta segunda (16) um pacote de leis voltados ao público cristão.

O que aconteceu

De cunho simbólico, as leis reconhecem eventos e datas cristãs como patrimônios nacionais. Os projetos foram sancionados na última sexta (13) e publicados no DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda (16).

São três:

Lei nº 14.969: Reconhece as expressões artísticas cristãs e os reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural nacional. Lei nº 14.970: Institui o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico. Lei nº 14.972: Reconhece como manifestação da cultura nacional o Círio de Nazaré, realizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão.

Os projetos são de autoria do Legislativo. O Dia do Pastor Evangélico é de autoria do deputado federal João Campos (Republicanos-GO), da bancada evangélica, de 2021.

Celebrado há mais de 30 anos, o Círio de São Luís é um dos maiores eventos católicos do país, que reúne centenas de milhares de fiéis em outubro. Este foi inspirado no Círio de Nazaré de Belém, celebrado desde o século 18 e patrimônio imaterial do Brasil desde 2004.

Lula tem tentado se aproximar dos evangélicos desde a campanha. O público, que, segundo pesquisas, deu amplo apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), continua sendo um dos segmentos onde o governo enfrenta mais problema de aprovação.

Como estratégia, o governo tem falado mais em "fé". Lula não passa discursos sem citar (e agradecer pela) fé em Deus e a Secom (Secretaria de Comunicação Social) lançou, no meio do ano, a campanha "Fé no Brasil", que acabou não se disseminando.

Esta também é uma preocupação do PT para as eleições. O partido lançou em julho uma cartilha nacional para evitar gafes de candidatos com o público evangélico, com dicas como evitar falar demais em Deus ou tratar todos os cristãos como fundamentalistas.